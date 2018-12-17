Где в Украине заправить авто дороже, а где дешевле?

Заправить авто в Ивано-Франковской области дороже, чем Харьковской. В среднем, стоимость литра А-92-го в прикарпатском регионе дороже на 1,23 гривни. Самое дорогое горючее в Украине – в Луганской области, самое дешевое – в Сумской.





Почему в разных регионах стоимость бензина отличается?





Решает логистика и покупательская способность





"Даже в одной сети цены могут отличаться по регионам", – говорит эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук.





Операторы рынка устанавливают цены, исходя из покупательской способности населения региона. Например, 32 грн/л в Киеве или промышленном районе – это нормальная цена, а в так называемом "депрессивном" – уже много.





То есть, водители в регионах, где средний доход выше, лишнюю гривню платят за тех, кто живет в более бедных регионах страны.





"Второй момент – не все заправки одинаковые. У каждой есть условно-постоянные расходы на содержание АЗС. Например, если вы возьмете WOG или OKKO, то там одни расходы на содержание заправок, а у маленьких заправок – другие", – добавляет Косьянчук.





И у каждой сети своя экономика. Например, одна сеть закупила бензин, когда он в опте был дешевле, а другая – когда дороже. Соответственно, и цены разные. Но никто не заинтересован задирать цены вверх: как только цена становится выше, чем у конкурента, сразу падает уровень продаж, уверен эксперт. Но и с общей ценой могут быть проблемы.





"Одинаковой цены не может быть. Как только появляется одинаковая цена, то Антимонопольный комитет сразу начинает подозревать какой-то сговор", – поясняет Косьянчук.





Еще на цены влияет логистика. Например, из Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь) в Чернигов или Суммы путь короче. Поэтому там цены немного ниже. А вот с доставкой в Донецкую и Луганскую области есть проблемы и есть риски.





Где в Украине заправляться дороже?





"Диапазон цен на бензин в регионах примерно одинаковый. Автовладелец может выбрать заправку премиум-или эконом-класса, исходя из своих возможностей", – говорит Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95".





В Украине примерно 20% рынка занимают заправки премиального класса. Это ОККО, WOG, Socar и другие – у них максимальные цены, но и есть дополнительные услуги. А есть АЗС эконом-класса: это, например, заправки группы "Приват", "Укрнефть", БРСМ, SunOil – они занимают примерно 80% рынка.





"В Сумской и Черниговской области большая часть заправок эконом-класса. Примерно 50% заправок принадлежит группе "Приват". Они торгуют по минимальным ценам, это и отображается в средней цене. А западные регионы – оттуда пришли ОККО, WOG – их станций там много. То есть, чем больше в регионе станций премиум-класса, тем дороже получается средняя цена", – поясняет Куюн.





Однако если взять одну сеть, цены на ее заправках будут примерно одинаковые. Разница небольшая – примерно 5-10 копеек, отмечает Александр Сиренко, аналитик UPECO.





А вот в Донецкой и Луганской области бензин действительно немного дороже. Эти регионы дальше всего от поставок с заводов и по морю.





"Из-за логистики и того, что это прифронтовая зона, бензин в Донецкой и Луганской областях дороже. Цены там могут быть выше в пределах 30 копеек в среднем", – добавляет Сиренко.





Цены должны упасть на пять гривен





Цены на горючее должны упасть гривен на пять, считает Александр Сиренко. Стоимость нефти в ноябре обвалилась, и сейчас в Украину поступают нефтепродукты из подешевевшей нефти. Было бы честно, если бы цены к Новому году снизились на 10-15%.





"Сейчас очень выгодная ситуация, но украинским водителям опять не повезло с операторами. Топливо, которое продается на заправках, должно быть дешевле на сумму до пяти гривен. Грубо говоря, если сейчас в опте цена на дизель 23 гривни, то в рознице ниже 30 очень сложно найти. Когда это у нас наценка на литре бензина была семь гривен? Такого никогда не было. Такого не было с 2008 года, чтобы за короткий период так упали цены на сырье. Соответственно, оптовые цены очень снизились, а розничные падают очень медленно – на 30-50 копеек. Когда в мире все подешевело, у нас продолжают продавать с большой наценкой.", – говорит аналитик.





Если топливо продается – значит, цена доступна. Раньше сигналы делал "Приват" – когда он снижал цены, все реагировали, но он давно уже не делал таких шагов. По мнению экспертов, с премиум-сегментом все понятно - он не снижает цены, потому что хорошо можно заработать. А вот с лоукост-сегментом ситуация неординарная.





Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены. В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на цену оказывает курс валют.





"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – поясняет Леонид Косьянчук.





Так, если доллар дорожает на одну гривню, это приводит к поднятию цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели, говорит Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея". Если нефть подорожает на 1%, то стоимость бензина вырастет на 10 копеек за литр через тот же промежуток времени. Почему через две недели? Потому что бензин из-за границы или с завода поступает на заправку примерно через 11-13 дней.





К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривны.







