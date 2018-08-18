4 признака плохого бензина: как понять, что вас обманули?

Заправка автомобиля - процедура обязательная и абсолютно рутинная. У каждого водителя так или иначе имеются предпочтения в выборе топлива и сети АЗС. Иногда бывает, что приходится заправляться там, где раньше никогда не приходилось бывать, например, на новом маршруте в туристической поездке. В непроверенных местах вам могут залить некачественное топливо. Как понять, что вас обманули?





Качественное топливо или нет - машина сама подскажет ответ. Достаточно вовремя проанализировать сигналы, которые она подает. Рекомендации, как распознать некачественное топливо, можно смело отнести к остальным необходимым лайфхакам для автоледи, так как своевременная диагностика продлит жизнь вашему автомобилю .













Бензин плохой, если:





- Машина плохо заводится после заправки;

- Авто глохнет без видимой причины;

- Двигатель не тянет, замедлился разгон, заторможен отклик на педаль газа;

- Машина дергается при разгоне;

- Слышны посторонние шумы в двигателе;

- Потемнел выхлоп;

- Стал высоким расход топлива.





Существуют разные способы узнать качество бензина по «экспресс-тестам». Например, капнуть бензин на белую бумагу и посмотреть, что останется после его испарения – жира или мусора быть не должно. Но проводить такого рода проверки перед каждой заправкой – нереально.





Что делать, если бензин плохой?













Лучше не рисковать, а остановить авто, заглушить мотор и вызвать эвакуатор. В случае, если вы благоразумно сохранили чек – имеете полное право предъявить претензии владельцу АЗС.





Будет не лишним вызвать эксперта или мобильную лабораторию для анализа топлива. Если результат анализа подтвердит, что топливо было некачественным, вам должны в досудебном или судебном порядке возместить стоимость экспертизы и стоимость устранения последствий неудачной заправки.





Чтоб избавится от негативных последствий некачественного топлива для вашего автомобиля, понадобится промывка бензобака и остальных частей топливной системы. Лучше не затягивать с этими процедурами, и впредь стараться заправляться только в проверенных местах и крупных сетях АЗС.



