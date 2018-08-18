Новые правила для водителей. Коснется каждого

За неправильную парковку теперь будут наказывать специальные инспекторы. Они смогут выписать штраф или даже отправить автомобиль на штрафплощадку.





Когда же заработают новые правила?





Сейчас в Киеве нередки ситуации, когда водители по полчаса, а то и дольше не могут выехать из дворов, потому что дорогу перекрывают припаркованные машины. За такую парковку автомобили и по нынешним правилам должны забирать на штрафплощадку, но имеет право это делать только полиция. А вот уже через месяц, с сентября, такое же право получат инспекторы по парковке.





«На месте инспектор сможет выписать постановление и привлечение гражданина к административной ответственности за невыполнение условий парковки», – отметил заместитель директора по развитию КП «Киевпастранс» Андрей Коваленко.





Таких нарушений на столичных улицах очень много – буквально на каждом втором перекрестке. Например, автомобили паркуют слишком близко к пешеходным переходам, на подъездах к зданиям и там, где стоят запрещающие стоянку знаки. Кое-где машины стоят прямо на пешеходном переходе.