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18 августа 18, 11:25
Новые правила для водителей. Коснется каждого
парковка
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Новые правила парковки в Украине: когда заработают и как накажут водителей
За неправильную парковку теперь будут наказывать специальные инспекторы. Они смогут выписать штраф или даже отправить автомобиль на штрафплощадку. 

Когда же заработают новые правила?

Сейчас в Киеве нередки ситуации, когда водители по полчаса, а то и дольше не могут выехать из дворов, потому что дорогу перекрывают припаркованные машины. За такую парковку автомобили и по нынешним правилам должны забирать на штрафплощадку, но имеет право это делать только полиция. А вот уже через месяц, с сентября, такое же право получат инспекторы по парковке.

«На месте инспектор сможет выписать постановление и привлечение гражданина к административной ответственности за невыполнение условий парковки», – отметил заместитель директора по развитию КП «Киевпастранс» Андрей Коваленко.

Таких нарушений на столичных улицах очень много – буквально на каждом втором перекрестке. Например, автомобили паркуют слишком близко к пешеходным переходам, на подъездах к зданиям и там, где стоят запрещающие стоянку знаки. Кое-где машины стоят прямо на пешеходном переходе.
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