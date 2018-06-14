Volkswagen заплатит еще 1 млрд евро штрафа
Прокуратура немецкого города Брауншвейг оштрафовала концерн Volkswagen на 1 млрд евро в связи с дизельным скандалом. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.
Сумма включает штраф в размере 5 млн евро и еще 995 млн евро — возврат незаконно полученной прибыли.
VW согласилась со штрафом, признала свою ответственность и не станет подавать апелляцию. Компания надеется, что выплата штрафа, наложенного властями Германии, позитивно повлияет на разбирательства, которые продолжаются в других странах Европы.
Дизельный скандал, который разгорелся вокруг Volkswagen еще в 2015 году, уже обошелся немецкому концерну $25 млрд.