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АвтоМото
Новости
14 июня 18, 09:37
Volkswagen заплатит еще 1 млрд евро штрафа
Volkswagen
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Дизельный скандал уже обошелся немецкому концерну $25 млрд

Прокуратура немецкого города Брауншвейг оштрафовала концерн Volkswagen на 1 млрд евро в связи с дизельным скандалом. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

Сумма включает штраф в размере 5 млн евро и еще 995 млн евро — возврат незаконно полученной прибыли.

VW согласилась со штрафом, признала свою ответственность и не станет подавать апелляцию. Компания надеется, что выплата штрафа, наложенного властями Германии, позитивно повлияет на разбирательства, которые продолжаются в других странах Европы.

Дизельный скандал, который разгорелся вокруг Volkswagen еще в 2015 году, уже обошелся немецкому концерну $25 млрд.
Delo
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