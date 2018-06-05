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АвтоМото
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4 июня 18, 22:26
Самый опасный автомобиль за всю историю
Dodge Charger 1967 года,
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Самым опасным автомобилем за всю историю по праву считается великий и ужасный Dodge Charger 1967 года выпуска.
В первый же день продаж на нем разбилось 8 человек.

Идеей для создания этого автомобиля появилась вместо с началом эпохи маслкаров. А главным примером успешности данного класса автомобилей в то время был Pontiac GTO, который выпустили в 1964 после чего автомобиль, оснащенный 335 сильным мотором, произвел настоящий фурор на рынке и разошелся множеством экземпляров. Остальные американские производители, конечно же захотели повторить успех Pontiac и стали делать свои маслкары, исключением не оказался и Dodge со своим Charger.



Линейка двигателей этого монстра была достаточно обширной, но в нем не было ни одного экономичного решения, все двигатели были V8 и имели исполинский объем.

Dodge Charger был очень успешен на американском рынке и вокруг этого автомобиля сразу же возникло множество слухов и легенд, кто то считал его очень опасным, кто-то страшным и некрасивым, ну а кто-то считал его самым лучшим автомобилем эпохи маслкаров.

источник: drive-news.net
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