Самый опасный автомобиль за всю историю

В первый же день продаж на нем разбилось 8 человек.





Идеей для создания этого автомобиля появилась вместо с началом эпохи маслкаров. А главным примером успешности данного класса автомобилей в то время был Pontiac GTO, который выпустили в 1964 после чего автомобиль, оснащенный 335 сильным мотором, произвел настоящий фурор на рынке и разошелся множеством экземпляров. Остальные американские производители, конечно же захотели повторить успех Pontiac и стали делать свои маслкары, исключением не оказался и Dodge со своим Charger.













Линейка двигателей этого монстра была достаточно обширной, но в нем не было ни одного экономичного решения, все двигатели были V8 и имели исполинский объем.





Dodge Charger был очень успешен на американском рынке и вокруг этого автомобиля сразу же возникло множество слухов и легенд, кто то считал его очень опасным, кто-то страшным и некрасивым, ну а кто-то считал его самым лучшим автомобилем эпохи маслкаров.



