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АвтоМото
Новости
4 июня 18, 15:11
В Канаде представили бронированный внедорожник (ФОТО)
Sentry - MPV.
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Inkas Sentry MPV построен на платформе многоцелевого броневика APC.
Максимальная скорость машины составляет 140 километров в час inkasarmored.com Канадская компания Inkas, специализирующаяся на постройке бронированных автомобилей, представила новую модель семейства Sentry - MPV. 

Об этом сообщает Motor.



Публичный дебют внедорожника c 500-миллиметровым дорожным просветом состоится в конце текущего месяца на выставке технологий безопасности и средств защиты в Оттаве. Inkas Sentry MPV построен на платформе многоцелевого броневика APC, однако, как говорят в компании, предлагает больше вариантов кастомизации, в том числе за счет расположения посадочных мест. По сравнению с APC у новинки ниже масса, а внедорожные возможности - выше. 



Основными покупателями внедорожника считаются правоохранительные органы, спецслужбы и отряды пограничного контроля. В отличие от APC, новый броневик оснащен грузовой платформой, а в его салоне могут разместиться до шести человек. 




В движение Inkas Sentry MPV приводит 6,8-литровый турбодизель мощностью 395 лошадиных сил и 1085 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. 

Максимальная скорость Sentry MPV составляет 140 километров в час.  В зависимости от назначения, Sentry MPV можно укомплектовать поворотной турелью, устройством звукового оповещения, лебедкой с электронным управлением, системой ночного видения и дополнительной защитой моторного отсека. 

Источник:dengi.ua
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