В Европе поступил в продажу самый доступный кроссовер. ВИДЕО





Об этом сообщает “Топжыр“.





Компания Mahindra сразу же назвала свою модель самой дешевой в сегменте SUV. Цена авто стартует с 11 тыс. 480 евро.













Отметим, что это не только самый дешевый, но еще и самый маленький SUV (клиренс - 170 мм), ведь по своим габаритам индийский “паркетник“ меньше хэтчбека Peugeot 208 и ненамного больше таких малышей, как Kia Picanto или Peugeot 108.













Купить KUV500 в Италии можно только с одним двигателем - бензиновым 1,2 л мощностью 82 силы.













Привод и КПП тоже не дают право выбора - только передний и механика.





В базе (для рынка Европы) предусмотрены ABS+EBD, ESP, Bluetooth, USB, кондиционер и парктроник. В более дорогой версии предусмотрены бесключевой доступ и прочие блага. В Европе поступил в продажу самый доступный кроссовер © topgir.com Фото 1/6 Ранее Land Rover показал самый дорогой кроссовер в мире.







