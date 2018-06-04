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АвтоМото
Новости
4 июня 18, 14:38
В Европе поступил в продажу самый доступный кроссовер. ВИДЕО
SUV
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Это не только самый дешевый, но еще и самый маленький SUV.
Самый доступный кроссовер Mahindra KUV500 можно купить в Италии, но уже в скором времени новинка будет доступна и в других странах Европе. 

Об этом сообщает “Топжыр“.

Компания Mahindra сразу же назвала свою модель самой дешевой в сегменте SUV. Цена авто стартует с 11 тыс. 480 евро. 



Отметим, что это не только самый дешевый, но еще и самый маленький SUV (клиренс - 170 мм), ведь по своим габаритам индийский “паркетник“ меньше хэтчбека Peugeot 208 и ненамного больше таких малышей, как Kia Picanto или Peugeot 108. 



 Купить KUV500 в Италии можно только с одним двигателем - бензиновым 1,2 л мощностью 82 силы. 



Привод и КПП тоже не дают право выбора - только передний и механика. 

В базе (для рынка Европы) предусмотрены ABS+EBD, ESP, Bluetooth, USB, кондиционер и парктроник. В более дорогой версии предусмотрены бесключевой доступ и прочие блага. В Европе поступил в продажу самый доступный кроссовер © topgir.com Фото 1/6 Ранее Land Rover показал самый дорогой кроссовер в мире.


Источник: dengi.ua
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