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АвтоМото
Новости
1 июня 18, 21:53
Новые ставки растаможки авто на "еврономерах"
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В Раде предложили новые ставки растаможки авто на "еврономерах"
Новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые авто. 

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей. 
Об этом заявила глава комитета Нина Южанина, сообщает НВ. 

 “Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить автомобили по новым ставкам“, - отметила Южанина. По ее словам, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили. 

“Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет 427 евро, возрастом до 5 лет - 2 тыс. 629 евро, свыше 5 лет - 3 тыс. 906 евро. По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить  150 евро, до 5 лет (Евро-5) - 300 евро, 2005-2009 годы выпуска (Евро-4) -  750 евро, 2000-2004 годы (Евро-3) - 1 тыс. 500 евро“, - объяснила Южанина. 

При этом за автомобили стандарта Евро-2 придется заплатить  7 тыс. 500 евро. Читай также: В Кабмине готовы решить проблему “евроблях“ “Здесь акциз будет выполнять регулирующую функцию, чтобы ограничить ввоз таких автомобилей в Украину“, - подытожила Южанина. Напомним, в середине мая Украина упростила ввоз импортных авто.

Источник: dengi.ua
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