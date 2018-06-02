Новые ставки растаможки авто на "еврономерах"

Новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые авто.





Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей.

Об этом заявила глава комитета Нина Южанина, сообщает НВ.





“Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить автомобили по новым ставкам“, - отметила Южанина. По ее словам, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.





“Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет 427 евро, возрастом до 5 лет - 2 тыс. 629 евро, свыше 5 лет - 3 тыс. 906 евро. По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить 150 евро, до 5 лет (Евро-5) - 300 евро, 2005-2009 годы выпуска (Евро-4) - 750 евро, 2000-2004 годы (Евро-3) - 1 тыс. 500 евро“, - объяснила Южанина.





При этом за автомобили стандарта Евро-2 придется заплатить 7 тыс. 500 евро. Читай также: В Кабмине готовы решить проблему “евроблях“ “Здесь акциз будет выполнять регулирующую функцию, чтобы ограничить ввоз таких автомобилей в Украину“, - подытожила Южанина. Напомним, в середине мая Украина упростила ввоз импортных авто.



