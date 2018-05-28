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АвтоМото
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28 мая 18, 11:03
Subaru WRX STI стала мощнее
Subaru WRX STI
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Созвездие плеяд, как еще имеют японскую фирму, обновило линейку мощных версий представив спецсерию Subaru WRX и WRX STI Series.Gray.
Как и любая спецверсия, мощные Subaru WRX STI Series.Grayвыпустят ограниченным тиражем, подстегнув интерес коллекционеров. Помимо номерной таблички, седан получит и более мощный двигатель. 

Так, заряженная Subaru WRX STI имеет под капотом 2,5-литровый турбомотр с новыми поршнями, иным блоком управления и системами впуска и выпуска. Все это повысило мощность не сильно — с 300 до 310 л.с. Зато, наверняка, расширило возможности тюнинга.

К слову, аналогичными доработками могла похвастаться облегченная модификация Type RA, которых выпустили тиражем в 500 автомобилей. Кроме того, для лучшего разгона у WRX STI изменилипередаточное число третьей передачи. 

Что касается Subaru WRX, здесь перемен меньше: в салоне появилась новая мультимедийная система с 6,5-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и интернет-радио. Гораздо интереснее ограниченная версия Series.Gray, котораядля WRX будет доступна только с "механикой" — всего таких машин соберут 750 штук.  

Разумеется, все они будут окрашены в серый металик и получат оригинальные 18-дюймовые колесные диски. Для WRX STI эта версия дополнится 19-дюймовыми колесами, серебристыми суппортами тормозов Brembo, креслами Recaro с электрорегулировками и расширенными оснащением. Таких машин соберут меньше — лишь250 машин.

Обновленные варианты Subaru WRX и WRX STI представлены для американского рынка. Первый из них стоит от 27,1 тысячи долларов за базовый вариант и от 32,5 тысячи за Series.Gray. Второй оценивается минимум в 36,5 тысячи долларов, а модификация Series.Gray обойдется в 39,7 тысячи долларов.
bigmir.net
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