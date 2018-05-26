В Китае представили новый седан Volkswagen

В Поднебесной представили хэтчбек нового поколения. Продажи новинки начнутся ближе к осени текущего года. Напомним, Volkswagen под именем Lavida продает в Китае адаптированную для местного рынка Jetta.

Недавно, в рамках Пекинского автосалона, был представлен седан третьего поколения, построенный на платформе MQB. Китайская «четырехдверка» имеет много общего с глобальной Jetta, но у Lavida также была модификация в пятидверном кузове, которую сменила поколение сейчас. Правда, если Jetta является производной хэтчбека Golf, то с Lavida ситуация несколько иная. Volkswagen Gran Lavida нельзя назвать аналогом Golf.

Модель с приставкой Gran, скорее, можно назвать гибридом универсала и хэтчбека. Колесная база у такой модели равна 2 688 мм, что идентично Jetta и Lavida, тогда как у Гольфа она составляет 2 620 мм. По длине Gran Lavida практически одинакова с универсалом Golf Variant – 4 541 и 4 567 мм, соответственно. Правда, по объему багажника «китаец» уступает универсалу, а еще там большая полка, а не рулонная шторка.

Оформление салона Gran Lavida идентично седану: между спинками передних кресел установлены дефлекторы вентиляции, а за дополнительную плату предлагается кожаная обивка салона, электрорегулировки передних сидений, информационно-развлекательная система и люк. В стандартное оснащение автомобиля входит обычный радиоприемник.

Приборка исключительно аналоговая. Техническая начинка позаимствована у седана: атмосферный полуторалитровый мотор мощностью 116 л.с. в сочетании с механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также турбомотор TSI объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с. в комплекте с преселективной роботизированной коробкой DSG.

Сзади полузависимая подвеска. Сборка Volkswagen Gran Lavida будет налажена на мощностях совместного предприятия Shanghai Volkswagen. Живые поставки машин начнутся ближе к осени текущего года.