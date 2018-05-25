Украинцам существенно упростят регистрацию автомобилей

Об этом заявил глава ВААИД Олег Назаренко.
С этой целью предлагается внести соответствующие изменения в постановление КМУ 1388 «Правила государственной регистрации транспортных средств».
Таким образом, после внесения соответствующих изменений будет возможно:
• не заверять договора купли / продажи авто нотариально
• Регистрировать новые авто непосредственно в автосалонах;
• Получать свидетельство о регистрации и номерные знаки новых авто в автосалонах;
• не регистрировать у СЦ МВД приобретенные автосалонами авто (trade-in и т.д.)
• Выдавать договора купли / продажи на такие приобретенные авто непосредственно в автосалонах.
Источник: drive-news.net