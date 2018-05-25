Украинцам существенно упростят регистрацию автомобилей

Об этом заявил глава ВААИД Олег Назаренко.

С этой целью предлагается внести соответствующие изменения в постановление КМУ 1388 «Правила государственной регистрации транспортных средств».

Таким образом, после внесения соответствующих изменений будет возможно:

• не заверять договора купли / продажи авто нотариально

• Регистрировать новые авто непосредственно в автосалонах;

• Получать свидетельство о регистрации и номерные знаки новых авто в автосалонах;

• не регистрировать у СЦ МВД приобретенные автосалонами авто (trade-in и т.д.)

• Выдавать договора купли / продажи на такие приобретенные авто непосредственно в автосалонах.





Источник: drive-news.net

