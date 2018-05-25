Rolls-Royce на бляхах стал героем парковки

Все в этой истории показательно: и Rolls-Royce на бляхах, и наплевательское отношение водителя, который занял два паркоместа, одно из которых предназначено для людей с инвалидностью. И это при том, что на парковке свободного места более чем достаточно.





Конечно, вы можете сказать, что это вовсе не обязательно «евробляха», иностранцы часто посещают Южную Пальмиру. Но в европейских странах, даже в соседней Польше, не принято парковаться на местах для инвалидов.

Да и то, что номера все-таки польские, а не немецкие, бельгийские, французские или голландские, частично подтверждает догадки, что это нерастаможенное авто в пользовании у украинца.

источник: drive-news.net

