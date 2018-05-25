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АвтоМото
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25 мая 18, 20:09
Rolls-Royce на бляхах стал героем парковки
Rolls-Royce
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В Одессе сфотографировали весьма оригинального «героя парковки». Белый Rolls-Royce припарковался на месте для людей с инвалидностью.

Все в этой истории показательно: и Rolls-Royce на бляхах, и наплевательское отношение водителя, который занял два паркоместа, одно из которых предназначено для людей с инвалидностью. И это при том, что на парковке свободного места более чем достаточно.


Конечно, вы можете сказать, что это вовсе не обязательно «евробляха», иностранцы часто посещают Южную Пальмиру. Но в европейских странах, даже в соседней Польше, не принято парковаться на местах для инвалидов.

Да и то, что номера все-таки польские, а не немецкие, бельгийские, французские или голландские, частично подтверждает догадки, что это нерастаможенное авто в пользовании у украинца.

источник: drive-news.net

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