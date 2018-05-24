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АвтоМото
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24 мая 18, 20:37
В Германии отзывают автомобили Daimler Vito
Daimler Vito
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Соответствующее распоряжение отдало Федеральное ведомство по автотранспорту. Daimler обвиняют в использовании незаконного оборудования для отключения очистки выхлопа.

Федеральное агентство по автотранспорту (KBA) пришло к выводу, что автоконцерн Daimler также использовал нелегальное оборудование для отключения очистки выхлопа на некоторых моделях с дизельным мотором.

В связи с этим ведомство распорядилось отозвать в мастерские автофургоны Vito с объемом двигателя 1,6 литра и экологическим стандартом Евро-6, сообщил Daimler в четверг, 24 мая, в Штутгарте.

В сообщении автоконцерна подчеркивается, что Daimler не согласен с этим решением и опротестует его. В автоконцерне отметили, что КВА уже достаточно долго исследует автофургоны Vito и пришло к выводу, что программное обеспечение двух функций управления мотором не соответствует действующим предписаниям. Daimler, однако, не согласен с этим заключением и, в случае необходимости, готов оспаривать его в суде.

Автоконцерн, однако, подчеркнул, что, независимо от предстоящего разбирательства, он будет и впредь сотрудничать с властями и выполнит требование о замене спорного софта.

Daimler еще летом 2017 года объявил о намерении актуализировать программное обеспечение на более чем трех миллионах автомобилей. Власти, однако, до сих пор не выдвигали против этого автоконцерна обвинений в использовании незаконного оборудования для отключения очистки выхлопных газов.

источник: korrespondent.net 

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