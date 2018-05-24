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АвтоМото
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23 мая 18, 22:25
Порошенко подписал закон об упрощении ввоза импортных авто
евробляхи
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В Украине отменят необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия авто экологическим стандартам
Президент Петр Порошенко подписал законопроект N5470-д об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон возвращен с подписью главы государства вчера, 21 мая.

Документ меняет в ст. 2 Закона "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" на "таможенное оформление". 

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.

Такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Закон был принят с учетом поправки, которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, которые ввозятся в Украину как гуманитарная помощь.

Верховная Рада упростила некоторые нормы таможенного законодательства относительно импорта и регистрации автомобилей в конце февраля.
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