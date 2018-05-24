Порошенко подписал закон об упрощении ввоза импортных авто

Президент Петр Порошенко подписал законопроект N5470-д об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.





Закон возвращен с подписью главы государства вчера, 21 мая.





Документ меняет в ст. 2 Закона "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" на "таможенное оформление".





Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.





Такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.





Закон был принят с учетом поправки, которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, которые ввозятся в Украину как гуманитарная помощь.





Верховная Рада упростила некоторые нормы таможенного законодательства относительно импорта и регистрации автомобилей в конце февраля.