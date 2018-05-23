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23 мая 18, 08:12
23 мая движение по Северному мосту в Киеве будет ограничено
Северный мост
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В первой половине дня в среду, 23 мая, в связи с ремонтом, будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту в Киеве.

В первой половине дня в среду, 23 мая, в связи с ремонтом, будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"23 мая с 08:00 до 13:00 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта во второй и третьей полосах движения в направлении жилого массива Троещина", - сказано в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ
censor.net.ua
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