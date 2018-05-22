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АвтоМото
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22 мая 18, 12:01
Украина упростила ввоз импортных авто
авто
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Закон был принят с учетом поправки главы комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Президент Украины Петр Порошенко 21 мая 2018 года подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину. Об этом сообщает “Экономическая правда“.

Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины “О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств“ слова “пропуск на таможенную территорию Украины“ заменены словами “таможенное оформление“. 

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации. При этом сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля. 

Закон был принят с учетом внесенной главой комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки, согласно которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь.
dengi.ua
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