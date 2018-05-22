Украина упростила ввоз импортных авто

Президент Украины Петр Порошенко 21 мая 2018 года подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину. Об этом сообщает “Экономическая правда“.

Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины “О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств“ слова “пропуск на таможенную территорию Украины“ заменены словами “таможенное оформление“.

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации. При этом сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Закон был принят с учетом внесенной главой комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки, согласно которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь.