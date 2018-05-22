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АвтоМото
Новости
22 мая 18, 09:19
На Северном мосту в Киеве столкнулись три авто (ФОТО, ВИДЕО)
ДТП
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Из-за аварии образовалась масштабная пробка, также были пострадавшие.

В Киеве на Северном мосту около 23:20 произошло тройное ДТП с участием автомобилей Audi Q7, Daewoo Nexia и Daewoo Lanos.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Все автомобили направлялись в сторону Троещины. 

По словам водителя Nexia, он двигался в крайнем левом ряду на небольшой скорости. В этот момент сзади на высокой скорости Audi влетел в Nexia, после чего Daewoo отбросило в отбойник и в него врезался Lanos.

По словам свидетелей, виновник - водитель Audi, который двигался со скоростью порядка 150 км/час. Nexia получила серьезные повреждения. 



Тройное ДТП на Северном мосту © kiev.informator.ua

В аварии пострадал пассажир Nexia. Его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. 

Из-за ДТП в сторону Троещины образовалась серьезная пробка.  

На месте работали две бригады скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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