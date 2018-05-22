На Северном мосту в Киеве столкнулись три авто (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве на Северном мосту около 23:20 произошло тройное ДТП с участием автомобилей Audi Q7, Daewoo Nexia и Daewoo Lanos.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Все автомобили направлялись в сторону Троещины.

По словам водителя Nexia, он двигался в крайнем левом ряду на небольшой скорости. В этот момент сзади на высокой скорости Audi влетел в Nexia, после чего Daewoo отбросило в отбойник и в него врезался Lanos.

По словам свидетелей, виновник - водитель Audi, который двигался со скоростью порядка 150 км/час. Nexia получила серьезные повреждения.









Тройное ДТП на Северном мосту © kiev.informator.ua

В аварии пострадал пассажир Nexia. Его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.

Из-за ДТП в сторону Троещины образовалась серьезная пробка.

На месте работали две бригады скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.



