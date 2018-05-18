Для сохранения деятельности Tesla придется привлечь $10 млрд

Американскому производителю электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. потребуется привлечь около $10,5 млрд капитала до конца 2020 года для сохранения деятельности и выполнения своих целей, полагают аналитики Goldman Sachs.

Эта сумма необходима для финансирования текущих операций компании, расходов на новые продукты и расширение производственных мощностей. Прогнозы экспертов учитывают, в том числе, объявленные Tesla планы по строительству автомобильного завода в Китае.

Данные потребности "могут финансироваться несколькими способами, включая выпуск новых облигаций (обеспеченных и/или необеспеченных), конвертируемых нот и акций", говорится в сообщении банка. Однако увеличение долговой нагрузки может оказать давление на кредитный профиль компании, а выпуск акций или конвертируемых в них инструментов - размыть доли нынешних акционеров.

При публикации отчетности за первый квартал Tesla сообщила о том, что не планирует занимать средства в этом году. Главный исполнительный директор Илон Маск на пресс-конференции заявил, что он "не хочет" привлекать капитал.

Тем не менее, ряд экспертов полагают, что Tesla потребуются такие шаги, поскольку она по-прежнему не достигла поставленных целей по объему производства Model 3, сообщает MarketWatch.

Финансовое положение является предметом пристального внимания инвесторов, которые обеспокоены тем, что ей не хватит ликвидности. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в марте ухудшило рейтинги Tesla, в том числе из-за этих опасений.

По мнению аналитиков Goldman Sach, если Tesla сможет достичь стабильного уровня производства Model 3 по 10 тыс. в неделю и продвинется в выполнении других своих проектов расширения, ей по-прежнему будет необходимо около $5 млрд.

Котировки акций Tesla в ходе торгов в пятницу снизились на 1,4%. Капитализация производителя электромобилей с начала текущего года сократилась на 8%. Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период поднялся на 1,5%, а Dow Jones Industrial Average - менее чем на 0,1%.