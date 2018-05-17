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АвтоМото
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17 мая 18, 15:54
Евробляхеры таможенникам: у вас будет самая сложная смена
евробляхи
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Лидер организации «Авто Евро Сила», которая занимается защитой интересов евробляхеров, записал видеообращение и сообщил, что группы оперативного реагирования уже выехали на пункты пересечения украинской границы.

Что случилось?

Олег Ярошенко, глава общественной организации «Авто Евро Сила» сообщил, что у него появилась инсайдерская информация относительно усиления проверок и ужесточения правил ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией, и добавил, что ровно в 9.00 сегодня, 17 мая, начнется новый виток борьбы с государственной машиной.



Олег ЯРОШЕНКО:

"Хочу обратиться к господину Гройсману. Мы не дали вам набить свои карманы за счет обычных граждан поднятием цены на топливо, так вы решили каким-то образом «вжарить» обычных людей, которые ввозят автомобили. Уважаемые оппоненты, мы уже создали группы срочного реагирования, которые уже выехали на места. Думаю, что сегодня откроются десятки криминальных дел на сотрудников таможни. А сотрудников таможни хочу уверить, что сегодня у вас будет самая тяжелая смена в вашей жизни."

Что дальше?

Ярошенко предупреждает, что водители готовы выйти на улицы в знак протеста, что акция будет массовой и не факт, что мирной.

Олег ЯРОШЕНКО:

"На сегодняшний день наши юристы считают, что ваши действия (действия правительства – Ред.) являются противозаконными. И если вы (таможенники – Ред.) будете выполнять преступные приказы, вам придется ответить перед судом и людьми. Меня поддержит очень много украинцев, которые хотели бы иметь дешевые автомобили."

Олег Ярошенко обвиняет Государственную фискальную службу (ГФС), Министерство экономики и все структуры, которые связаны с разработкой закона о растаможке, в том, что они хотят «загнать людей в яму, в которой можно будет над ними издеваться».

Олег ЯРОШЕНКО:

"Если вы думаете, что сегодня мы, имея уже и юридическую базу, и достаточно мощный потенциал общественной организации, просто закроем глаза на то, что вы будете дальше издеваться над народом, то вы очень сильно ошибаетесь."




источник: autotheme.info
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