Евробляхеры таможенникам: у вас будет самая сложная смена





Что случилось?





Олег Ярошенко, глава общественной организации «Авто Евро Сила» сообщил, что у него появилась инсайдерская информация относительно усиления проверок и ужесточения правил ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией, и добавил, что ровно в 9.00 сегодня, 17 мая, начнется новый виток борьбы с государственной машиной.













Олег ЯРОШЕНКО:





"Хочу обратиться к господину Гройсману. Мы не дали вам набить свои карманы за счет обычных граждан поднятием цены на топливо, так вы решили каким-то образом «вжарить» обычных людей, которые ввозят автомобили. Уважаемые оппоненты, мы уже создали группы срочного реагирования, которые уже выехали на места. Думаю, что сегодня откроются десятки криминальных дел на сотрудников таможни. А сотрудников таможни хочу уверить, что сегодня у вас будет самая тяжелая смена в вашей жизни."





Что дальше?





Ярошенко предупреждает, что водители готовы выйти на улицы в знак протеста, что акция будет массовой и не факт, что мирной.





Олег ЯРОШЕНКО:





"На сегодняшний день наши юристы считают, что ваши действия (действия правительства – Ред.) являются противозаконными. И если вы (таможенники – Ред.) будете выполнять преступные приказы, вам придется ответить перед судом и людьми. Меня поддержит очень много украинцев, которые хотели бы иметь дешевые автомобили."





Олег Ярошенко обвиняет Государственную фискальную службу (ГФС), Министерство экономики и все структуры, которые связаны с разработкой закона о растаможке, в том, что они хотят «загнать людей в яму, в которой можно будет над ними издеваться».





Олег ЯРОШЕНКО:





"Если вы думаете, что сегодня мы, имея уже и юридическую базу, и достаточно мощный потенциал общественной организации, просто закроем глаза на то, что вы будете дальше издеваться над народом, то вы очень сильно ошибаетесь."











