Cозданный украинцем суперкар в США продают за $1,5 млн. ФОТО

Об этом сообщает Топжыр.

Приблизительная цена автомобиля 1,2-1,6 млн долларов, то есть на уровне Pagani Zonda и Huayra.

Старинный спорткар примечателен эксклюзивным заказным кузовом. Создал его выходец из Украины Яков Савчик - основатель и многолетний руководитель ателье Saoutchik. Его работы отличались авангардизмом и смелыми решениями.









Talbot-Lago примечателен не только этим. В свое время он был одним из самых быстрых авто в мире - настоящий суперкар 40-х. Его 4,5-литровая рядная шестерка мощностью 195 л. с. позволяла развить скорость под 200 км/ч. Авто также оснастили одной из первых полуавтоматических КПП.





Единственное в своем роде купе представили на Парижском автосалоне 1950 года, причем презентовал его лично Яков Савчик. Затем в 60-х автомобиль исчез на 25 лет, пока его не обнаружили в заброшенном сарае. Нынешний владелец тщательно отреставрировал машину.

Ранее на аукцион выставили редкий спорткар Iso Grifo.