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АвтоМото
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17 мая 18, 12:27
Cозданный украинцем суперкар в США продают за $1,5 млн. ФОТО
суперкар
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В Калифорнии на аукцион Bonhams выставлено редкое купе Talbot-Lago T26 Record Sport 1948 года.

Об этом сообщает Топжыр.

Приблизительная цена автомобиля 1,2-1,6 млн долларов, то есть на уровне Pagani Zonda и Huayra. 

Старинный спорткар примечателен эксклюзивным заказным кузовом. Создал его выходец из Украины Яков Савчик - основатель и многолетний руководитель ателье Saoutchik. Его работы отличались авангардизмом и смелыми решениями.


Talbot-Lago примечателен не только этим. В свое время он был одним из самых быстрых авто в мире - настоящий суперкар 40-х. Его 4,5-литровая рядная шестерка мощностью 195 л. с. позволяла развить скорость под 200 км/ч. Авто также оснастили одной из первых полуавтоматических КПП.


Единственное в своем роде купе представили на Парижском автосалоне 1950 года, причем презентовал его лично Яков Савчик. Затем в 60-х автомобиль исчез на 25 лет, пока его не обнаружили в заброшенном сарае. Нынешний владелец тщательно отреставрировал машину.

Ранее на аукцион выставили редкий спорткар Iso Grifo.
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dengi.ua
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