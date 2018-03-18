Умные авто: украинские разработчики борются с ДТП и угонами

Подключенными принято называть автомобили, данные с которых собираются в автоматическом режиме, систематизируются и отправляются в интернет. Как правило, это данные о пробеге авто, географии его перемещения, времени эксплуатации, неисправностях, возникающих в автомобиле.

На дорогах развитых стран таких машин становится все больше. В Украине этот тренд пока только зарождается.

Интересна эта тема и для украинских разработчиков, которые как создают новые стартапы в этой сфере, так и работают над продуктами для мировых автопроизводителей в командах украинских IT-гигантов.

Представляем наиболее интересные украинские проекты.

Ангел-хранитель на дороге

Специалисты из украинского стартапа Discoperi придумали систему анализа и предугадывания опасных ситуаций на дороге - Eye. Разработчики создали гаджет, который сканирует дорогу в режиме реального времени и уведомляет водителя о потенциальной угрозе вокруг.

Он состоит из камеры, мощного процессора, sim-карты и 3G/4G передатчика. В дополнение к этому девайсу команда разработала ПО с использованием искусственного интеллекта, big data и интернета вещей. С его помощью водитель будет получать уведомления об угрозах, учитывая не только свои данные, но и полученные любым другим аналогичным устройством в округе.

Идея создания такой системы появилась у основателя стартапа Александра Бондаренко, когда водитель такси, перевозивший его с семьей, проехал на красный свет светофора на оживленной улице.

"Вокруг были машины. Я подумал, что это конец. Я не сделал водителю замечание, так как понимал, что времени уже нет на то, чтобы его остановить. Лишний раз отвлекать его от дороги тоже не хотелось. Оставалось лишь надеяться на лучшее. После того как мы все-таки доехали, я понял, насколько эта проблема существенна", - рассказывает он.

Устройство определяет риски, связанные с ямами на дорогах, погодными условиями, дорожными знаками, которые можно пропустить. “Во-вторых, это риски, связанные с непредвиденным движением пешеходов, велосипедистов, животных и так далее”, - рассказывает Бондаренко о принципах работы Eye.

Система способна также выявлять рискованное поведение других водителей. ПО будет анализировать то, как водители обычно управляют автомобилем. И на основании отклонения от нормы будет выявляться потенциальный риск.

“Наша система выявляет малейшие отклонения и сравнивает их с историей поведения автомобиля. Если какой-либо автомобиль ранее показывал агрессивное поведение на определенном участке дороги, мы такой факт считаем переменной в вычислении уровня риска водителя”, - поясняет Бондаренко.

Он уверен, что это первая в мире подобная система, которой нет даже у Tesla, Mercedes, BMW или Volvo, а существующие мировые решения по определению поведения водителей на дороге достаточно примитивны.

Сейчас стартап ищет инвестиции и готовится к запуску пилотного проекта в Испании, где у него есть поддержка со стороны бизнеса и местных властей. Это должно случиться в течение 6 месяцев.

“В Испании, по нашим оценкам, у нас уже есть около 60 000 водителей, которые заинтересованы в запуске нашего продукта. Сначала произведем около 300 гаджетов”, - рассказывает основатель стартапа.

По его словам, в будущем любой производитель техники сможет выпускать гаджеты, которые будут подходить к системе Eye. Из-за этого цена на них будет доступной.



Министр финансов Александр Данилюк осматривает стенд Discoperi на выставке потребительской электроники CES 2018

“Тот гаджет, который у нас есть сейчас, мы сами собираем и настраиваем. Его цена на рынке будет около $250. Но, чтобы решить проблему ДТП и смертей на дорогах, нам нужно гораздо большее количество девайсов. Если к нам присоединятся и другие производители, думаю, эту цену можно опустить до $100”, - отмечает Бондаренко.

Автотрекинг от мобильного оператора

Еще один автомобильный гаджет уже готов и предлагается мобильным оператором Киевстар. Идею гаджета придумала украинская компания I-See.

Это "умная" сигнализация, которая позволяет контролировать состояние автомобиля и отслеживать его местонахождение в случае угона при помощи двух устройств с предустановленной SIM-картой и мобильного приложения.

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Как разъяснил недавно у себя в Facebook президент Киевстар Петр Чернышов, одно из устройств называется Автоинформер. Гаджет устанавливается в диагностический разъем автомобиля (OBD-2) и контролирует его состояние в режиме реального времени. Водитель будет получать уведомления на смартфон в виде SMS и/или через специальное мобильное приложение, если машину ударили, включили зажигание, куда-то на ней поехали или отключили сигнализацию. Автовладелец также узнает, если против автомобиля была использована “глушилка”, так как сигнал контролируется центральным сервером.

Второе устройство надежно спрятано в машине и называется Автомаяк. Оно передает информацию о местонахождении авто и помогает найти его, если кража произошла.

Большую часть времени Автомаяк полностью выключен. Он включается согласно заложенному в него пользователем расписанию, определяет свои координаты и передает их на сервер.

Автотрекинг работает в зоне покрытия связи Киевстар по Украине. Такой гаджет решает конкретную проблему: по данным Национальной полиции Украины, за 11 месяцев 2017 года в Украине был зафиксирован 8231 случай угона автомобилей. Только треть авто вернулись к собственникам.

Дальше - больше

По прогнозам PwC, с 2016 по 2021 год объем мирового рынка подключенных автомобилей в денежном выражении вырастет более чем в три раза и превысит 122 млрд евро. Крупнейшими сегментами рынка останутся системы обеспечения безопасности, автономного вождения и информационно-развлекательных услуг. На их долю в совокупности придется 83% в 2021 году.

Вероятно, стоит ждать появления еще большего количества интересных стартапов в этой сфере, в том числе украинских.