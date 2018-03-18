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АвтоМото
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18 марта 18, 10:03
Богдан начал выпуск многоцелевого внедорожника Богдан 2351
Богдан 2351
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Корпорация Богдан начала выпуск внедорожника для перевозки личного состава ВСУ и транспортировки небольших грузов по всем видам дорог
Как сообщает пресс-служба корпорации, автомобиль предназначен для перевозки личного состава Вооруженных сил, транспортировки небольших грузов и имущества по всем видам дорог и местности, проведения специальных операций (действий), таких как патрулирование, сопровождение транспортных средств при выполнении специальных задач. 

"Автомобиль Богдан 2351 прошел ведомственные испытания МО и рекомендован к проведению подконтрольной эксплуатации в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 25 февраля 2015 N345", - сообщает корпорация.

Богдан 2351 выполнен на базе шасси полноприводного автомобиля Great Wall Winglе 5 doublecab, состоит из усиленного шасси (трансмиссия, ходовая часть и рулевое управление), дизельного двигателя с турбонаддувом модели GW4D20, мощностью 105 кВт, экологического класса Евро IV с навесным оборудованием и системами обеспечения , тормозных систем (рабочей и стояночной), электрооборудования, контрольно-измерительных приборов.

Автомобиль выдержал ведомственные испытания Минобороны и рекомендован к проведению подконтрольной эксплуатации.

Цена на гражданскую версию GW4D20 в Украине стартует от 588 тыс. грн.

Источник: liga.net
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