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16 марта 18, 14:48
Въезд для грузовиков в Киеве закроют
циклон
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Вследствие активного циклона в Киевской области и Киеве на выходные ожидаются сложные погодные условия.
Водителей просят отказаться от поездок на собственном транспорте.

В Киеве с 19:00 вечера пятницы, 16 марта, будет ограничен въезд на территорию города крупногабаритного транзитного транспорта. Причина – ухудшение погоды и сильный снег, сообщает Киевская горгосадминистрация.

Отмечается, что сегодня Центр организации и безопасности дорожного движения работает в круглосуточном режиме. Водителей традиционно просят отказаться от поездок на собственном транспорте и отдавать предпочтение общественному. Все автомобили, которые будут мешать расчистке снега, будут эвакуированы.

"Вследствие активного циклона в Киевской области и городе Киеве на выходные ожидаются сложные погодные условия. 17 марта ночью и днем сильный снег (образование снежного покрова 8-15 см). Порывы ветра 15-18 м/с, метели. Снижение температуры ночью и днем до -8 градусов мороза", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 17 и 18 марта похолодает. Сильные снегопады и метели ожидаются на большей части страны.
Korrespondent
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