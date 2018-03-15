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АвтоМото
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15 марта 18, 09:44
Водительские права: украинцы будут сдавать экзамен по-новому
водитель,зарулем.
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В Украине ввели новые правила проведения экзамена для получения водительских прав, передает пресс-служба МВД.

Теперь будет введен чек-лист для практических экзаменов. Экзаменаторы будут пользоваться специальным листом, в котором будут отмечать типичные ошибки и ставить оценки. 

Отмечается, что практический экзамен состоит из двух этапов: первый этап проходит на площадке для обучения по начальному управлению, второй - на определенном маршруте в условиях дорожного движения. 

На первом этапе экзамена тестируются такие умения водителя, как подготовка к началу движения, остановка транспорта на подъеме/спуске, заезд во двор, "гараж" с правой/левой стороны и т.п. 

На втором этапе экзамена - маневрирование в потоке, соблюдение скорости движения и требований дорожной разметки и дорожных знаков. 

“Во время экзамена чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, его наличие гарантирует прозрачность и понятность системы оценивания навыков кандидата в водители. После завершения экзамена лицо, которое его составляло, может ознакомиться с отмеченными экзаменатором ошибками, оставив на чековом листе свою подпись", - сказано в сообщении.

После завершения экзаменов чек-листы будут храниться в сервисном центре МВД в течение трех лет.

В будущем планируют ввести видеозапись сдачи экзамена. 

источник: podrobnosti.ua/

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