Прогноз на январь: Почем обойдется заправка автомобиля?

На стоимость топлива будут традиционно влиять курс валют и стоимость нефтепродуктов на границе. Поскольку зимой спрос на бензин резко падает, то сети АЗС будут стараться удерживать цены. Но работать в убыток они тоже не смогут. Сайт "Сегодня" разобрался, от чего будут зависеть цены на украинских автозаправках и к чему готовится водителям в январе.





От чего зависят цены на бензин





Курс валют и стоимость нефтепродуктов на границе – основные факторы, которые влияют на цену топлива в Украине.





Наша страна перерабатывает мизерное количество нефти, которое не влияет на конечную цену топлива. Более половины бензина и дизтоплива мы покупаем у Беларуси, России и Литвы. Поэтому ставки на нефть на мировом рынке для Украины менее важны – играет роль цена нефтепродуктов на границе с Украиной. Но по фьючерсным ценам на нефть можно спрогнозировать, на сколько подешевеют или подорожают нефтепродукты в будущем.













Фото: В. Лазебник





Фьючерсные ставки – это договор продавца и покупателя об определенной цене на товар, на конкретную дату поставки. Например, сейчас на биржах идет торговля фьючерсами на март. От момента покупки нефти до ее переработки может уйти несколько месяцев. А потом нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, керосин и др. – попадают снова на рынок. Именно от закупочной цены зависит стоимость топлива на АЗС.





Большое влияние на цену оказывает курс валют. Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, нефтепродукты обходятся компаниям дороже из-за чего приходится подымать цены.





Существует закономерность: если доллар дорожает на одну гривню, то это провоцирует поднятие цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели, говорит Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея". Если подорожает нефть на 1%, то стоимость бензина вырастет на 10 копеек за литр через тот же промежуток времени. Почему через две недели – потому, что бензин из-за границы или завода поступает на заправку примерно через 11-13 дней.





Также в цену входят налоги, затраты компании и прибыль. В декабре 2017-го Верховная Рада отказалась вводить пошлину на импорт топлива. Обложение бензина еще и этим налогом привело бы к подорожанию нефтепродуктов на 87 копеек/литр.





К тому же ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть зависит от стабильности гривни.





"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюту, которая по Украине не ходит и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – комментирует эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук.





Что будет с ценами в январе





С декабря цены на АЗС поднялись в среднем по стране на 60-70 копеек. Больше всего подорожал А-95 – на 72 коп, А-95 – на 60 копеек, 92-й – на 58 копеек. Дизтопливо выросло в стоимости на 62 копейки. Даже автогаз, который с осени дешевел стал дороже на 22 копейки.





Повышение цен более заметно, если считать, на сколько подорожала заправка полного бака. Например, заправить бак на 48 литров дороже на 27,84-34,56 грн и обойдется в общей сумме в 1237-1397 гривень.













Фото: А. Яремчук





В январе и феврале продажи топлива на АЗС уменьшается из-за падения спроса – в этот период украинцы меньше ездят. Поэтому заправки не будут повышать цены для увеличения прибыли, иначе такой шаг еще больше ударит по доходам.





Другое дело – вышеперечисленные причины.





За последнюю неделю доллар подорожал на 30 копеек, а евро – на 40. Это уже дает основания для поднятия цен на бензин на 25 копеек через неделю.





По прогнозам Bloomberg, в этом году серьезных скачков цен на нефть не будет, но сохранится тренд к ее постепенному подорожанию. Поэтому причин к удешевлению топлива за счет стоимости нефти в этом году не будет.





По прогнозам экспертов, в январе-феврале доллар может подорожать до 29,5 гривень. Это создает основание для поднятия цен еще на 77 копеек.





По другим оценкам, до конца зимы гривня может стабилизироваться. На фоне пониженного спроса на топливо это может остановить рост цен и на автозаправках.



