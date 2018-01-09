В ДТП во Львовской области пострадали семь человек (ФОТО)

Во Львовской области столкнулись BMW и Land Rover, в результате чего пострадали семь человек.

Об этом во вторник, 9 января, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Водитель автомобиля BMW, 22-летний житель одного из сел Самборского района столкнулся с автомобилем Land Rover под управлением 38-летнего жителя Самбора", — рассказали в полиции.





В результате аварии пострадали семь человек, трое из них — находившиеся в Land Rover дети (5,9 и 10 лет). Полиция возбудила уголовное дело.



