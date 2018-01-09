Рейтинг лучших автомобилей 2017 года

На десятом месте находится Porsche Panamera второй генерации. Такой автомобиль даже не нужно презентовать, он выглядит невероятно красиво.

На девятой строчке рейтинга разместился McLaren 720S. Автомобиль принадлежит Великобритании. Впервые он был представлен весной в Женеве. Как считает большинство специалистов, именно так должен выглядеть спортивный автокар.

Восьмую позицию заняли итальянцы. Над автомобилем Alfa Romeo Giulia невероятно потрудились дизайнеры, о чем говорит его внешний вид.

Седьмым в рейтинге оказался внедорожник Range Rover Velar. Еще один британский автомобиль, который не оставил ценителей хороших авто равнодушными.

Шестую позицию занял автомобиль Volvo S90, он отличился своим солидным видом, да и он ничем не уступает по дизайну остальным авто рейтинга.

На пятом месте находится Ferrari Portofino итальянской марки. Как всегда, дизайнеры поработали на славу, автомобиль выглядит идеально. Стоит, отметить, что автокары данной марки всегда считались эталонными.

На четвертой позиции разместился Lexus LC 500, японская модель выглядит очень стильно благодаря своей хищной внешности.

Lamborghini Huracan занял третью позицию рейтинга. Автомобиль принадлежит итальянскому бренду. Такой суперкар предназначен для быстрой езды и является мечтой любителей скорости.

Почетную вторую позицию одержал британский автомобиль Aston Martin DB11. Автокар просто завораживает взгляд своей внешность. Однако, он не только красив, но под капотом имеет мощную силовую установку

Aston Martin DB11. Британский «красавец» завораживает взгляд. Внешность автомобиля не только привлекательная, но и дает понять, что под капотом стоит мощная силовая установка

Лидером рейтинга стал американский автомобиль Ford GT. Он сочетает в себе невероятную красоту и мощность.

Источник: 1rre.ru

