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АвтоМото
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8 января 18, 11:14
Появились первые «живые» фото гиперкара McLaren Senna
Гиперкар McLaren Senna
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Гиперкар McLaren Senna был замечен на одной из заправочных станций в Великобритании.
Реальные фото экстремального купе, названного в честь трехкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны, опубликовал в Instagram пользователь hampshirephotography.
 Появились первые «живые» фото гиперкара McLaren Senna



McLaren Senna - трековый автомобиль с допуском к дорогам общего пользования. В основе модели модернизированное карбоновое шасси купе McLaren 720S. Использование карбоновой платформы и кузовных панелей из углепластика позволило снизить массу автомобиля до 1190 кг.



Гиперкар оснащен 800-сильным твин-турбо мотором V8 рабочим объемом 4.0 л. развивающим 800 Н·м крутящего момента. В пару мотору предусмотрена 7-ступенчата роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. В оснащении модели активная аэродинамика и активная гидравлическая подвеска, стабилизаторы поперечной устойчивости и выпускная система из инконеля и титана. У купе карбон-керамические тормоза и специальные гоночные шины Pirelli P Zero Trofeo R, одобренные для использования на дорогах общего пользования.



В Великобритании купе будет стоить 750 тысяч фунтов стерлингов. Все 500 экземпляров гиперкара распроданы.  

Источник: autonews.autoua.ne
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