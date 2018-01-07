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АвтоМото
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7 января 18, 12:02
В Украине будут продавать самые дешевые в мире автомобили
Bajaj Qute
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В Украину для сертификации уже прибыли самые дешевые в мире автомобили индийской марки Bajaj.
Формально, Bajaj Qute — это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и 4-мя местами. 

Эти особенности позволяют ему вписываться в действующие нормы по экологии и выйти на рынок с ценой ниже 4 тысяч долларов.

Длина Qute — 2,75 м, ширина — 1,3 м, а высота — 1,65 м. Машина оснащена одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л.с. Максимальная скорость — 70 км/ч. Масса — 399 кг. Расход топлива примерно 3 л/100 км. Коробкой передач служит пятиступенчатая "секвенталка".



Есть у Bajaj Qute и багажник на 44 л, сзади за сидением также есть небольшой отсек. Qute оборудован замками дверей, ремнями безопасности пассажиров и водителя. Кузов — стальной монокок. Кондиционера нет, только вентилятор.

Импортеры предполагают, что основными покупателями в Украине станут службы доставки мелких товаров или курьерские службы.

Источник: glavred.info
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