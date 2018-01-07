В Украине будут продавать самые дешевые в мире автомобили

Формально, Bajaj Qute — это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и 4-мя местами.





Эти особенности позволяют ему вписываться в действующие нормы по экологии и выйти на рынок с ценой ниже 4 тысяч долларов.





Длина Qute — 2,75 м, ширина — 1,3 м, а высота — 1,65 м. Машина оснащена одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л.с. Максимальная скорость — 70 км/ч. Масса — 399 кг. Расход топлива примерно 3 л/100 км. Коробкой передач служит пятиступенчатая "секвенталка".













Есть у Bajaj Qute и багажник на 44 л, сзади за сидением также есть небольшой отсек. Qute оборудован замками дверей, ремнями безопасности пассажиров и водителя. Кузов — стальной монокок. Кондиционера нет, только вентилятор.





Импортеры предполагают, что основными покупателями в Украине станут службы доставки мелких товаров или курьерские службы.



