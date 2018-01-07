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АвтоМото
Новости
7 января 18, 11:03
Audi не вписался в поворот и разбил две машины (ФОТО)
ДТП
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В Киеве в субботу, 6 января, произошло столкновения сразу трех машин.

В результате аварии серьезно пострадали два человека. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Лаврской.

По всей видимости водитель на Audi с литовскими номерами не справился с управлением на узкой дороге. В итоге его машина наехала на бордюр и протаранил Chevrolet, который стоял на светофоре. От удара Chevrolet отбросило на Toyota Prado.

По предварительной информации, водитель Audi пьяным не был. В результате пассажиры из Audi и Chevrolet получили травмы. Их срочно скорая помощь увезла в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщалось, в Киеве в среду вечером, 3 января, иномарка сбила двух девушек. При этом инцидент произошел на пешеходном переходе. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля Ford на проспекте Вацлава Гавела наехал на двух 21-летних девушек.
URA-Inform
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