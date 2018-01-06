Развенчаны 10 самых опасных мифов о ремнях безопасности

За 70% спасенных жизней в авариях человечество обязано ремням безопасности. Применение ремня уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении — в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раза, при опрокидывании — в 5 раз.





Ремни безопасности существуют уже 100 лет – в авиации, и более полувека – в автомобилях. В его доводку автопроизводители вложили миллиарды. Сначала поясные, потом революционные трехточечные, после сворачиваемые на катушку инерционные, потом с регулировкой по высоте, за ней ремни с пиротехническими преднатяжителями, после с ограничителем натяжения и, в конце концов, со встроенной подушкой безопасности.





Использование ремня еще для многих до сих пор остается делом нерешенным, так как среди автомобилистов все еще бытуют мифы о ремнях безопасности.





Миф №1. Ремень в случае аварии мешает быстро выбраться из автомобиля, например, горящего или тонущего

Едва ли стоит всерьез рассматривать такой вид ДТП, как очень вероятный. Но в ремнях старой конструкции действительно можно было запутаться, современные же инерционные ремни убираются одним щелчком.





Миф №2. На небольшой скорости можно не пристегиваться

Да, при столкновении на 30 км/ч вы не погибнете, но получите серьезные травмы. А если и встречный автомобиль ехал на той же скорости? При лобовом столкновении уже на скорости в 50 км/ч вес человека возрастает до трех тонн. Так что не пристегнутый водитель разобьет головой лобовое стекло и в девяти случаях из десяти погибнет.





По статистике, 80% всех аварий происходит на скорости до 65 км/ч. Если кому-то вздумается спрыгнуть с 6-го этажа, то его тело встретится с асфальтом тротуара даже на меньшей скорости – "всего" 60 км/ч. Шансы выжить примерно те же, что и при езде в городе не пристегнутым. 80 км/ч – это падение с 9-го этажа. 90 км/ч загородных – 12-й этаж. На шоссе все едут 110, а это уже прыжок с 17-го.





Миф №3. Пристегнутый взрослый может держать ребенка на руках

Даже при столкновении на скорости в 30 км/ч малыш весом в 7 килограмм гарантированно выскользнет из рук взрослого, потому что на ребенка будет действовать сила в 135 килограмм. Удержать такую массу невозможно.





Миф №4. При езде на небольшие расстояния ремни не нужны

Все та же статистика говорит, что в 75% случаев смерть водителя на дороге наступает в пределах 40 километров от его дома. Даже поездка на соседнюю улицу сопряжена с риском ДТП. Бывали случаи, когда люди попадали в аварию, проехав всего 10 метров.





Миф №5. Пассажирам на заднем сиденьи автомобиля можно не пристегиваться

Это опасно не только для опрометчивого пассажира. Пристегнутого водителя может убить даже непристегнутый ребенок, вылетевший с заднего сиденья.





Миф №6. Самое безопасное место в машине — за водителем

Кто-то считает, что сидя за водителем, можно и не пристегиваться. Статистика аварий, действительно, подтверждает – самым лучшим является среднее место сзади: оно на 16% безопаснее каких-либо других мест в машине. С одним примечанием: если пассажир пристегнут. Иначе шансы вылететь через лобовое стекло при фронтальном ударе у него максимальные.





Миф №7. При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля

У водителя и пассажира, вылетевшего из автомобиля, есть шанс на сохранение жизни – один из 100. Вы Наибольшая опасность в аварии – это удар об элементы салона. Если пассажиры будут не пристегнутыми, то они рискуют потерять сознание или получить травму, не совместимую с жизнью. И тогда уже не имеет значения, по какую сторону салона они оказались.





Миф №8. Если в машине есть подушки безопасности, то пристегиваться не нужно

Этот миф насажден самими автопроизводителями, которые в 60-х и 70-х годах рекламировали подушки как потенциальную замену ремней. В случае аварии подушка безопасности начинает развертывание, чтобы "принять" на себя человека. Но проблема в том, что человек движется навстречу подушке, но она делает это еще быстрее – со скоростью 300 км/ч. Ремень безопасности не дает водителю "встретиться" с подушкой слишком быстро. К тому же, подушка разрабатывается именно для работы вместе с ремнем, поэтому и считается "вспомогательным" средством. Она должна принять тело и голову, когда полностью раскрылась и уже начала сдуваться. Человек своим телом выдавливает из нее воздух через тыльные отверстия надувшегося мешка, и тем самым не происходит удара о него.





Если водитель, к примеру, застегнул ремень за спинкой сиденья, на страже остается стоять пиротехнический преднатяжитель ремня. Когда произойдет авария, он сработает и рванет ремень, а так как тот обнимает спинку кресла сзади, вы получите дополнительный пинок в направлении уже летящей вам навстречу подушки.





Потому, даже пристегнувшись, не стоит сидеть слишком близко к рулю, чтобы контакт с подушкой безопасности был как можно более аккуратным. 25 см от руля до грудины – минимальное расстояние. По этой же причине следует избегать курения трубки при вождении. При раскрытии подушки безопасности исход может быть летальным.





Миф №9. Ремень безопасности может в случае аварии травмировать человека

Ремень действительно может стать причиной травмы, но только одного типа. Речь идет о повреждениях шейной части позвоночника, ведь в ходе резкого торможения тело по инерции продолжает двигаться вперед. Еще он может вызвать ожог или, например, сломать ключицу, если неправильно отрегулирован по высоте, что нередко случается, когда детей пристегивают рассчитанным на взрослого ремнем безопасности. Однако по сравнению с теми травмами, от которых он убережет, такие последствия использования ремней безопасности не заслуживают упоминания.





Миф №10. Ремни безопасности неудобны

Это то же, что утверждать, будто есть руками удобнее, потому что потом не нужно мыть ложку. На самом деле привычку пристегиваться в автомобиле надо воспитывать еще с детства. В таком случае у не пристегнутого человека появляется чувство психологического дискомфорта от отсутствия ремня.





Напомним, ранее американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел исследование на тему использования ремней безопасности на задних сиденьях. Опрос в США показал, что примерно треть людей не пристегиваются. По этому поводу в IIHS провели профильный краш-тест.







