Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.80
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
33.95
USD
28.18
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
5 января 18, 23:10
36-летнюю Volvo Дэвида Боуи продали с аукциона за рекордную
Volvo
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Машина была зарегистрирована на настоящее имя Боуи - Дэвид Роберт Джонс. Он пользовался ею до 1998 года
Автомобиль Volvo 1981 года, принадлежавший покойному британскому певцу Дэвиду Боуи, продан на аукционе за $216 тыс. Об этом сообщает The Local.

Volvo 262C был спроектирован в Швеции, но изготовлен итальянской фирмой Bertone и оснащен кожаными сиденьями, электрическими стеклоподъемниками и высококачественной системой Hi-Fi.

1981 - последний год производства модели, что еще больше повышает ее стоимость.

Машина была зарегистрирована на настоящее имя Боуи - Дэвид Роберт Джонс. Он пользовался ею до 1998 года.

Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Как недорого и практично подготовить свой автомобиль к зиме?
Назван любимый автомобиль богатых украинцев (фото)
В Украине продают ретро-автомобиль из «Кавказской пленницы»
Можно ли легально продать авто с литовскими номерами?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Развенчаны 10 самых опасных мифов о ремнях безопасности
noimageКиевлян предупреждают о плохой видимости на дорогах
noimageНа парковке в Ровно Mercedes повредил 20 авто (ФОТО)
noimageСтолкновение иномарок в Киеве: пострадали 4 чел. ВИДЕО, ФОТО
noimageРазмер ставок для новых авто из стран Евросоюза на 2018 год
Лента новостей