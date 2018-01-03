Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
2 января 18, 16:14
На парковке в Ровно Mercedes повредил 20 авто (ФОТО)
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Водителя Мерседеса увезли в больницу с серьезными травмами.

В Ровно в ночь на 2 января легковой автомобиль Mercedes, пробив бетонное ограждение въехал на парковку, повредив там около 20 машин. Об этом сообщает местный сайт Рівне 1.

Отмечается, что автомобиль ехал на высокой скорости, протаранив ограждение въехал на парковку.

С места происшествия в больницу попали три человека, водитель Mercedes получил самые серьезные ранения: у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.


Как сообщалось, в Киеве возле станции метро Льва Толстого автомобиль протаранил остановку общественного транспорта.

Кликните по изображению для просмотра
Korrespondent
Ещё по теме:
В Риме автобус въехал в мост, пострадали 18 человек (ФОТО)
В центре Киева столкнулись пять автомобилей (ФОТО)
МВД собирает данные о водителях на еврономерах
По улицам Харькова ехал пьяный на одних дисках без резины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Столкновение иномарок в Киеве: пострадали 4 чел. ВИДЕО, ФОТО
noimageРазмер ставок для новых авто из стран Евросоюза на 2018 год
noimageВ городах Украины ограничили скорость движения
noimageЧто изменилось для водителей в 2017 году?
noimageВ Стокгольме запустили беспилотные автобусы
Лента новостей