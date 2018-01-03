На парковке в Ровно Mercedes повредил 20 авто (ФОТО)

В Ровно в ночь на 2 января легковой автомобиль Mercedes, пробив бетонное ограждение въехал на парковку, повредив там около 20 машин. Об этом сообщает местный сайт Рівне 1.

Отмечается, что автомобиль ехал на высокой скорости, протаранив ограждение въехал на парковку.

С места происшествия в больницу попали три человека, водитель Mercedes получил самые серьезные ранения: у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.





Как сообщалось, в Киеве возле станции метро Льва Толстого автомобиль протаранил остановку общественного транспорта.

