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2 января 18, 09:51
Столкновение иномарок в Киеве: пострадали 4 чел. ВИДЕО, ФОТО
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Mercedes двигался на большой скорости, а затем вылетел на встречную полосу.

В столице 1 января поздно вечером произошло ДТП на ул. Стеценко, между рестораном Дубки и улицей Саратовской. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых – ребенок, сообщает в Facebook Киев Оперативный.

"По предварительной информации, автомобиль Mercedes двигался со стороны станции метро Сырец в сторону Интернациональной площади, автомобиль Audi - во встречном направлении. Свидетели аварии утверждают, что Mercedes двигался на большой скорости, а затем вылетел на встречную полосу. В салоне автомобиля Audi зажало пассажирку, которую доставали бойцы ГСЧС", – сказано в сообщении.

В итоге пострадали все участники ДТП.

"Пострадали все участники аварии - четыре человека. один - водитель Mercedes (больше всего пострадал), трое - семья, в том числе, и ребенок. Все были немедленно госпитализированы", - говорится в сообщении. 



На месте работали врачи скорой, патрульные полицейские и бойцы ГСЧС. 



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Korrespondent
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