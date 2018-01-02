Столкновение иномарок в Киеве: пострадали 4 чел. ВИДЕО, ФОТО

В столице 1 января поздно вечером произошло ДТП на ул. Стеценко, между рестораном Дубки и улицей Саратовской. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых – ребенок, сообщает в Facebook Киев Оперативный.

"По предварительной информации, автомобиль Mercedes двигался со стороны станции метро Сырец в сторону Интернациональной площади, автомобиль Audi - во встречном направлении. Свидетели аварии утверждают, что Mercedes двигался на большой скорости, а затем вылетел на встречную полосу. В салоне автомобиля Audi зажало пассажирку, которую доставали бойцы ГСЧС", – сказано в сообщении.

В итоге пострадали все участники ДТП.

"Пострадали все участники аварии - четыре человека. один - водитель Mercedes (больше всего пострадал), трое - семья, в том числе, и ребенок. Все были немедленно госпитализированы", - говорится в сообщении.





На месте работали врачи скорой, патрульные полицейские и бойцы ГСЧС.













