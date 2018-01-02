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АвтоМото
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1 января 18, 14:59
Размер ставок для новых авто из стран Евросоюза на 2018 год
еврономера
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В 2018 году начнут опускаться пошлины на ввоз машин из стран Евросоюза
Минэкономразвития опубликовало таблицу новых норм ввоза автомобилей из стран ЕС. Для легковых автомобилей предусмотрен переходной период длительностью семь лет. За это время ставки ввозной пошлины должны опуститься до нуля

Что касается размера ставок для новых легковых автомобилей происхождением из стран Евросоюза на следующий год, они выглядят следующим образом:

Бензиновые:

- С рабочим объемом не более 1000 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.
- С рабочим объемом более 1000 см3, но не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.
- С рабочим объемом более 1500 см3, но не более 2 200 см3 – 5% от таможенной стоимости.
- С рабочим объемом более 2200 см3, но не более 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.
- С рабочим объемом более 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.

Дизельные:

- С рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.
- С рабочим объемом более 1500 см3, но не более 2500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.
- С рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.

Электромобили:

Транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими) – 0% от таможенной стоимости.

Источник: segodnya.ua 
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