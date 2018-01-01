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1 января 18, 11:13
В городах Украины ограничили скорость движения
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В населенных пунктах запретили ездить со скоростью более 50 км/час.

В Украине вступили в силу изменения правил дорожного движения. Отныне максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.

"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч", - говорится в новых правилах.

Это одна из мер, направленных на уменьшение смертности на дорогах в Украине. Правительство приняло еще ряд изменений, некоторые из них должен рассмотреть парламент - ожидается, что это случится в 2018 году.

В частности, в правительстве предлагают увеличить наказание за "пьяные ДТП" до 3-12 лет тюрьмы с лишением права водить; увеличить штрафы за вождение без соответствующего удостоверения и превышение скорости. В частности, за превышение скорости больше чем на 50 км/ч в населенном пункте сумма штрафа может составить 3400 грн (ранее - 510 грн).

Напомним, ранее о необходимости снизить максимальную скорость движения транспорта в пределах населенных пунктов заявлял глава МВД Арсен Аваков. По его словам, это нужно было сделать из-за участившихся дорожно-транспортных происшествий.
Korrespondent
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