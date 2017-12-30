Что изменилось для водителей в 2017 году?

В 2017 году украинские власти приняли множество решений, повлиявших на жизнь водителей в стране. Сайт "Сегодня" собрал основные изменения, которые коснулись всех, кто связан с автомобилями.





Новые штрафы

26 октября в Украине вступил в силу закон №2109-VIII – он предусматривает увеличение штрафов за незаконную парковку или остановку на местах для инвалидов – от 1020 до 1700 грн.

Такой штраф предусмотрен в случае остановки или стоянки автомобилей на местах для инвалидов. Кроме того, согласно закону, этот штраф взымается и в случае неправомерного использования на автомобиле опознавательного знака "Водитель с инвалидностью".

Такие же штрафы – 1020-1700 грн – грозят должностным лицам, которые не обустроили на площадках для парковки места для инвалидов или же сделали это с нарушениями.

Штрафы от 2040 до 2550 грн предусмотрены за повторное нарушение должностными лицами, которые содержат площадки для платной парковки автомобилей, однако не оборудовали их парковочными автоматами, автоматическими въездными и выездными терминалами или другими средствами контроля за оплатой услуг парковки.

Новые правила кругового движения

Верховная Рада 4 апреля ввела единые правила пересечения перекрестка с круговым движением.

В закон "О дорожном движении" внесена ранее отсутствующая норма: преимущество в движении на перекрестках с круговым движением предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Изменения в закон приняли из-за того, что не на всех дорогах есть разметка и дорожные знаков. Также в каждом городе действует правило пересечения перекрестка с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.

Новые экзаменационные вопросы по знаниям ПДД

Главный сервисный центр МВД в этом году представил новые экзаменационные вопросы по знаниям ПДД.

В новых тестах вопросы актуализировали, исправив их в соответствии с современной ситуацией на дорогах, больше внимания уделили практическим навыкам, которые пригодятся будущим водителям во время управления транспортным средством. Вопросы сгруппированы в соответствии с категориями водительского удостоверения. Таким образом, водителям легковых автомобилей, например, не придется отвечать на вопросы, связанные с управлением автобусов или грузовиков.

Тест обязательно содержит вопросы по четырем тематическим категориям: 10 вопросов по правилам дорожного движения, 4 вопроса по устройству и эксплуатации транспортных средств, 4 вопроса по основам безопасности движения и 2 вопроса по оказанию первой медицинской помощи.

Максимальную скорость в населенных пунктах решили снизить

Постановлением № 883 Кабмин снизил максимальную скорость движениятранспортных средств в населенных пунктах до 50 километров в час. Ранее она была ограничена до 60 км/час. Постановление вступит в силу с 1 января 2018 года.

В правительстве уверены, что такие меры будут способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.

Двухгодичный испытательный срок

Еще одно постановление Кабмина предусматривает выдачу первого удостоверения начинающим водителям сроком на 2 года с обменом на постоянное, если за это время они совершили не более двух нарушений.

Так, согласно постановлению № 885 от 10 ноября, водительское удостоверение, выданное лицу впервые, действительно в течение 2 лет со дня его выдачи с ограниченным правом управления транспортным средством. Имеется в виду запрет превышать скорость 70 км/ч.

Обмен водительского удостоверения, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия производится без сдачи экзаменов при условии совершения не более 2 административных правонарушений в сфере дорожного движения.

Введение стандарта "Евро-6" отложили

Верховная Рада отложила на два года, до 1 января 2020 года, введение экологических стандартов "Евро-6" при ввозе в Украину и проведении первой государственной регистрации ввезенных или произведенных в Украине новых и подержанных автотранспортных средств. Соответствующий законопроект № 5624 о внесении изменений в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрацию транспортных средств" принят за основу и в целом

Ранее введение "Евро-6" планировали на 1 января 2018 года.

"Евро-6" – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах авто. Его введение повлияло бы на цены новых автомобилей.

Дорожная полиция вместо ГАИ

Появившиеся в этом году дорожные полицейские патрулируют определенные участки дорог. В частности, следят за трассами международного и государственного значения Киев-Харьков (отрезок трассы М-03), Киев-Зборов (отрезки трасс М-06, М-21, М-12, Н-02), Ягодин-Сарны (отрезок трассы М-07), Луцк-Ковель (отрезок трассы М-19) и другими.

"Дорожники" реагируют не только на нарушения ПДД и общественной безопасности, но и на сообщения о правонарушениях по маршруту их патрулирования.

Ответственность за нарушение правил парковки

В декабре 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект, которым вводятся высокие штрафы за нарушение правил парковки и автоматическая фиксация нарушений.

В частности, предусмотрены штрафы за неоплату стоимости услуг по пользованию услугами платной парковки в двадцатикратном размере от стоимости одного часа услуги.

Согласно закону, постановление о наложении штрафа за правонарушения, зафиксированное в автоматическом режиме, может выноситься без нарушителя.

Источник: segodnya.ua

