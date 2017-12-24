Электромобиль, который полетит на Марс под музыку Боуи

Электромобиль Tesla Roadster будет помещен в ракету, которая полетит на Марс вместо симулятора веса.

Об этом в пятницу, 22 декабря, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в Instagram.

"Испытательные полеты новых ракет обычно включают симуляторы массы в виде бетонных или стальных блоков. Это казалось крайне скучным. Поэтому мы решили отправить что-то необычное", – написал он.





Маск сообщил, что полезной нагрузкой станет красный электромобиль Tesla Roadster, а чтобы было еще интереснее, в машине будет играть известная песня британского музыканта Дэвида Боуи с космическим названием Space Oddity.