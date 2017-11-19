Honda отзывает почти 1 млн микроавтобусов

Автомобильный производитель Honda Motor Co заявила в субботу, что отзывает около 900 тыс. микроавтобусов. Об этом сообщает Reuters.

В компании допускают, что сиденья второго ряда могут опрокинуться вперед, если они не были правильно зафиксированы после регулировки. Японский автопроизводитель сообщил, что отзыв касается автомобилей Honda Odyssey 2011-2017 годов производства.

В компании также заявили, что работают над исправлением, чтобы обеспечить надлежащую фиксацию и, тем временем, опубликовали подробный инструктивный лист о том, как обеспечить правильное закрепление посадочных мест.

Напомним, что американский производитель электромобилей, компания Tesla отозвала 11 тыс. кроссоверов Model X, которые были произведены в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года.