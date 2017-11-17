Кабмин предложил ввести регистрацию авто на еврономерах

Кабинет министров Украины предлагает установить, что личные транспортные средства, временно ввезенные в Украину более чем на 90 дней, в течение 10 рабочих дней должны быть поставлены на учет без изменения регистрационных документов и номерных знаков страны их регистрации. Такая норма содержится в заключительных и переходных положениях правительственного законопроекта об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения (№7286).





"Установить, что транспортные средства личного пользования, временно ввезенные на таможенную территорию Украины более чем на 90 дней, в течение десяти рабочих дней с момента такого ввоза подлежат государственной регистрации без изменения регистрационных документов и номерных знаков страны их регистрации в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины", - сказано в законопроекте.





Как отмечает autonews.ua, выполнить эту процедуру может оказаться затруднительно для 90% ездящих на нерастаможенных автомобилях.





Дело в том, что ставить транспортное средство на учет придется тому иностранцу, на чье имя его завозят. Причем - в сервисном центре МВД по месту жительства клиента, объясняет глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.





"На сегодня "верблюд", который завозит "бляхи", приезжает на машине на границу, показывает свой паспорт, на него оформляют машину и он пешком переходит обратно к себе. Машину "гонщик" везет покупателю. Сейчас машину надо будет регистрировать в сервисном центре МВД. Кто это может сделать? Только лицо, которое ввезло автомобиль", - отметил он.





Во-первых, по словам Назаренко, регистрировать надо будет по месту жительства. "Теперь литовец или поляк не только должен будет появиться на границе, он теперь должен будет ехать, условно говоря, в Харьковскую область, где-то останавливаться и на следующий день идти в сервисный центр. А момент с "регистрацией по месту жительства" вдобавок значит, что покупатель машины должен предоставить справку, что предоставляет иностранцу временное проживание", - подчеркнул эксперт.





Также, отмечает Назаренко, если иностранец собирается заезжать больше, чем на 90 дней (разрешенный срок пребывания иностранцев в Украине, - ред.), он будет обязан зарегистрироваться в соответствующих органах, чтобы получить разрешение проживать в Украине дольше, чем три месяца, и зарегистрировать машину. "Это гораздо усложняет процедуру - не каждый иностранец согласится сопровождать автомобиль внутри страны, оформлять миграционные документы, стоять в очереди в сервисном центре. А если иностранец и согласится на такое, то заплатить ему придется намного больше. Так что Гройсман не сдался - он наоборот усложнил жизнь "еврономерам", - объясняет Назаренко.



