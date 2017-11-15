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15 ноября 17, 09:35
Бензин в Украине подорожал на три гривны
АЗС
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Хотя цены на нефть немного упали, эксперты не рассчитывают на заметное изменение ценников на АЗС
За первые два осенних месяца в Украине разные марки бензина в среднем подорожали на 2,9 грн, а дизельное топливо – более чем на три гривни. Как поясняют специалисты, в основном на ситуацию повлияли мировые цены на нефть и курс гривни.

"В основном подорожание произошло из-за резкого скачка цен на нефть. Прибавку еще в пределах 80-90 копеек на литре дал очередной виток ослабления гривни", -  отметил президент Нефтегазовой ассоциации Украины Дмитрий Кулик.

В целом, по данным агентства Bloomberg, последний рост котировок на нефть на мировых биржах, из-за которых подскочило в цене топливо и на отечественных АЗС, достиг максимальных пределов за последние два года. И хотя цены на нефть сейчас немного упали, эксперты не рассчитывают на удешевление топлива в Украине. При этом специалисты советуют ориентироваться не на сами котировки по сырой нефти, а на усредненную цену нефтепродуктов на границе за две недели. 

Как пояснил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, еЕсли доллар дорожает на одну гривню, то это провоцирует поднятие цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели. Если нефть подорожает на 1%, стоимость бензина вырастет на 10 копеек за литр через тот же промежуток времени.

Источник: segodnya.ua
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