Обновленный внедорожник Infiniti QX80 презентовали в Дубае

Экстерьер обновленного внедорожника претерпел серьезных изменений. Впереди - это расположенные немного выше, чем у предшественника новые светодиодные фары, измененные формы радиаторной решетки, капота и декоративных решеток на передних крыльях, другая оптика и более крупный воздухозаборник на бампере. Сзади - новые светодиодные фонари и немного изменившиеся дверь багажного отделения и бампер. Несколько обновили дизайн колесных дисков, оставив неизменной размерность шин на обеих осях - 275/50 R22. По всей вероятности, дорожный просвет модели (257 мм) остался прежним.









В салоне преображения не столь масштабны и ограничиваются кожаной отделкой дверных панелей и сидений с ромбовидной прострочкой и немного прибавившими в размерах экранами в подголовниках сидений первого ряда. Не зависимо от рынка сбыта уже в стандартной комплектации внедорожник оснащен мультимедийной системой с навигацией, Bluetooth, камерами кругового обзора, электроприводом передних сидений и люка, подогревом всех сидений.









Несмотря на появление концепта Infiniti QX80 Monograph, подарившего надежду на масштабные изменения, техническая начинка Infiniti QX80 второго поколения сохранила свое прежнее состояние. Этот все тот же рамный внедорожник с трехрежимной полноприводной трансмиссией в качестве опции и понижающей передачей. Под капотом прежний 5.6-литровый бензиновый V8 мощностью 405 л.с. развивающий 560 Н•м крутящего момента. В пару к нему предусмотрена 7-ступенчатая коробка-автомат. Предыдущее поколение QX80 с таким набором разгонялось до 210 км/ч и ускорялось до 100 км/ч за 6.5 с.

Производство второго поколения уже началось. В конце текущего года внедорожник поступит на рынки стран Азии, Среднего Востока и Северной Америки.

Источник: Drive