Обновлённые Peugeot 308 начали продавать в Украине

Новинка доступна в кузовах хэтчбек и универсал с двумя дизельными и одним бензиновым мотором. Хэтч стартует с 495 тысяч гривен, а универсал — с 518 тысяч.





Рестайлинговый 308-й компания Peugeot показала в мае этого года. Отличить обновлённые автомобили от дореформенных можно по новой радиаторной решётке со львом-логотипом в центре, иному рельефу капота и фарам с интегрированными дневными ходовыми огнями во всех комплектациях. Кроме этого хэтчу и универсалу перекроили передний бампер, а круглый лючок бензобака заменили прямоугольным.





Peugeot 308 2017У обновлённого 308-го две версии бампера: один для комплектаций Access и Active, другой для уровня оснащения Allure и исполения GT.

В салоне можно встретить новую медиасистему с улучшенной графикой и приложением Mirror Screen для подключения смартфонов. Угол обзора камеры заднего вида расширен до 180 градусов, а в список доступного оборудования топовых комплектаций добавлен комплекс ассистентов от Peugeot 3008: мониторинг слепых зон зеркал, считыватель дорожных знаков, система предупреждения о выходе из полосы, круиз-контроль с ограничителем скорости и система автопарковки Park Assist.





2.0-литровый турбодизель BlueHDi 180 S&S с новым 8-ступенчатым «автоматом» пока можно выбрать только во Франции и других странах ЕС. У нас же линейка силовых агрегатов и трансмиссий сохранилась в прежнем виде:





1.6-литровый турбодизель HDi 92 (92 л.с., 230 Нм) в паре с 5-ступенчатой «механикой». Разгон 0-100 км/ч за 11.3 секунды, паспортный расход топлива в комбинированном цикле 3.7 л/100 км;





1.6-литровый турбодизель BlueHDi 120 S&S (120 л.с., 300 Нм), сопряженній с 6-ступенчатым «автоматом». Ускорение с места до «сотни» за 9.5 секунд, средний расход 3.6 л/100 км;





1.6-литровый бензиновый мотор THP 150 (150 л.с., 240 Нм), работающий с 6-ступенчатой АКПП. Разгон с 0 до 100 км/ч за 8.5 секунд, расход 6.5 л/100 км в комбинированном цикле.













Как хэтчбек, так и универсал 308 SW представлены в 4 комплектациях: Access, Active, Allure и GT-Line. В «базе» система Hill Start Assist, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира (шторки за доплату), кондиционер, электростеклоподъемники передних дверей, зеркала с электрорегулировками и подогревом, регулировка передних сидений по высоте, 6 динамиков, USB и Bluetooth. За круиз-контроль, противотуманки и подогрев передних сидений нужно доплатить или выбрать одну из более дорогих комплектаций с Full LED-фарами. Причем топовые версии могут быть доукомплектованы панорамной крышей, электрорегулировками сидений с памятью и другим оборудованием.











