Как хотят изменить ПДД: наказывать будут гораздо жестче

В Украине собираются существенно ужесточить наказание за нарушение Правил дорожного движения. С таким предложением на заседании Кабмина выступил глава МВД Арсен Аваков. Власти инициируют 20-кратное увеличение штрафа за управление автомобилем без прав и двухгодичный испытательный срок для водителей-новичков. "Сегодня" выяснила, что еще ждет автолюбителей.

Почему меняют

Аваков констатировал, что в стране сложилось не самая благоприятная ситуация в сфере безопасности дорожного движения. С начала года на дорогах случилось почти 117 тыс. происшествий, в 19 тыс. из них были пострадавшие.

"Только за последние два года в ДТП погибло более 5500 человек, травмировано более 57 тысяч. Нужно понимать, что новые правила — не вопрос ограничения в правах и возможностях, а вопрос нашей безопасности", — подчеркнул Арсен Аваков на заседании.

Согласно опубликованной МВД статистике, самые распространенные причины ДТП — превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение дистанции, нарушение правил маневрирования и правил проезда перекрестков. На устранение таких нарушений и направлены жесткие меры. Кабмин одобрил их внедрение и скоро передаст документы для рассмотрения в парламент.

Штрафы и "письма счастья"

Основное нововведение — значительное увеличение штрафов. Наказывать немалыми деньгами (см. инфографику) собираются прежде всего тех, кто превышает скорость и колесит по дорогам, несмотря на лишение прав. Также заплатить солидную сумму придется тем, кто покидает место ДТП или водит машину не той категории, на которую сдавал экзамен. Ужесточат и уголовную ответственность: недобросовестным водителям обещают более серьезные сроки за аварии, повлекшие средние и тяжкие травмы или смерть. Кроме того, в МВД хотят ограничить скорость в пределах населенных пунктов до 50 км/ч и вернуть "письма счастья", установив фото- и видеофиксацию нарушений.

Эксперты

Опрошенные эксперты в автомобильной сфере относятся к инициативе положительно.

"Снижение скорости давно нужно было сделать. Такая норма действует во всех европейских странах. Это позволит существенно снизить уровень аварийности на городских дорогах", — отмечает экс-замминистра инфраструктуры и советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

Гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко поддерживает инициативу, отмечая, что за границей ограничение в жилой зоне иногда бывает и 35 км/ч, но предлагает поправку.

"В крупных городах есть участки дорог без переходов, приспособленные для быстрой езды. На них необходимо локально снимать ограничение и обозначить это специальными дорожными знаками. Такая практика есть за границей", — отмечает эксперт.

В отношении ужесточения наказаний Назаренко и Кава единогласны — штрафы нужно повышать.

"Штрафы действительно нужно пересмотреть, грубые нарушения должны караться высокими штрафами. Сегодняшний уровень штрафов не останавливает злостных нарушителей в совершении повторных несоблюдений ПДД", — отмечает Александр Кава.

Олег Назаренко добавляет: "Увеличение штрафов не повлечет волну взяточничества, чтобы не платить огромные штрафы. Ведь теперь даже половина штрафа для того, чтобы "дать на лапу", станет существенной суммой. Это заставит нарушителей подумать, прежде чем проигнорировать правила".

Он подчеркивает, что такая мера однозначно повлечет улучшение безопасности на дорогах, а любое ужесточение наказания положительно влияет на соблюдение порядка.

Эксперты уверены: повысить штрафы будет не просто.

"Если снижение скорости в городах и селах — в полномочиях Кабмина, то размеры штрафов будут утверждать в ВР. В Раде это вызовет большую дискуссию", — предупреждает Кава.

Кроме того, эксперт считает, что неплохо бы рассмотреть дифференцированную систему штрафов.

"Например, в Киеве штрафы должны быть выше, поскольку доходы здесь выше", — считает бывший замминистра.

А по мнению Назаренко необходимо предоставить копам еще больше полномочий, вплоть до остановок и проверок документов в любое время.

"Если машина исправная и нет видимых причин для остановки, полицейский не может ее остановить, а ведь водитель может быть вообще лишенным прав", — утверждает он.

Первые права — только на два года

Помимо ужесточения наказаний за нарушения, в МВД предлагают и меры по их предупреждению. Так, в ведомстве хотят выдавать первые водительские права со сроком действия на два года. Если новоиспеченный водитель за это время проштрафится не более трех раз, права продлят автоматически еще на 30 лет. В противном случае придется снова сдать экзамен.

Эксперты отнеслись к такому предложению настороженно.

"Это может создать еще одну коррупционную схему. Если человек недобросовестный и часто нарушает, он может попробовать решить вопрос взяткой", — опасается Александр Кава.

Кроме того, по его мнению, помимо коррупционного риска, повторные сдачи на права создадут множество неудобств для граждан. В свою очередь рядовые водители одобряют эту инициативу МВД.