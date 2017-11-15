Чиновник МВД спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

В результате аварии погиб один человек.





В Киеве в понедельник вечером, 13 ноября, произошла авария с участием представителя столичного сервисного центра МВД, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети Facebook.





Так, на улице Стеценко лобовое столкновение совершили автомобили марок Mitsubishi и Mazda. Кроме того, участники ДТП зацепили еще как минимум один автомобиль.

























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Один из участников аварии Айдер Халилов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi. А потом Mitsubishi отбросило на его Nissan.





По информации Халилова, в аварии погиб пассажир Mitsubishi, водитель травмирован.





По неподтвержденной информации, за рулем Mazda находился начальник территориального сервисного центра МВД Украины (ранее МРЭО) Владимир Владимирович Найда.





По словам очевидцев, Найда находился в состоянии алкогольного опьянения.





В то же время начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий подтвердил, что его подчиненный Владимир Найда спровоцировал смертельное ДТП в Киеве.





По его словам, работник сервисного центра 8043 в Киеве Владимир Найда вылетел на своем автомобиле на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Spacestar. В результате погиб пассажир Mitsubishi.





"Сейчас проводят медосвидетельствование Найды. Гарантирую, что он понесет полную ответственность за совершенное преступление", – пообещал чиновник на своей странице в соцсети Facebook.





































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