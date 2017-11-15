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14 ноября 17, 18:22
Чиновник МВД спровоцировал смертельное ДТП в Киеве
дтп
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В Киеве произошла авария с участием представителя столичного сервисного центра МВД
В результате аварии погиб один человек.

В Киеве в понедельник вечером, 13 ноября, произошла авария с участием представителя столичного сервисного центра МВД, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети Facebook.

Так, на улице Стеценко лобовое столкновение совершили автомобили марок Mitsubishi и Mazda. Кроме того, участники ДТП зацепили еще как минимум один автомобиль.
 






Страница Fаcebook dtp.kiev.ua
 
Один из участников аварии Айдер Халилов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi. А потом Mitsubishi отбросило на его Nissan.

По информации Халилова, в аварии погиб пассажир Mitsubishi, водитель травмирован.

По неподтвержденной информации, за рулем Mazda находился начальник территориального сервисного центра МВД Украины (ранее МРЭО) Владимир Владимирович Найда.

По словам очевидцев, Найда находился в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий подтвердил, что его подчиненный Владимир Найда спровоцировал смертельное ДТП в Киеве.

По его словам, работник сервисного центра 8043 в Киеве Владимир Найда вылетел на своем автомобиле на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Spacestar. В результате погиб пассажир Mitsubishi. 

"Сейчас проводят медосвидетельствование Найды. Гарантирую, что он понесет полную ответственность за совершенное преступление", – пообещал чиновник на своей странице в соцсети Facebook. 

 








Страница Fаcebook Ayder Khalilov
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах пьяный полицейский протаранил патрульную машину.
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