Бензин за выходные массово подорожал на многих сетях АЗС

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компания UPECO, согласно мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, к примеру, сеть автозаправок ОККО повысила цены на всю топливную линейку на 50 коп./л до А-92 – 28,49 грн/л, А-95 –29,49 грн/л, А-95 Премиум – 30,49 грн/л, ДТ – 26,99 грн/л, ДТ Премиум – 27,99 грн/л.

На АЗС SOCAR бензины и ДТ подорожали на 30 коп./л до А-92 – 28,29 грн/л, А-95 –29,29 грн/л, А-95 Премиум – 30,29 грн/л, ДТ – 26,79 грн/л, ДТ Премиум – 27,79 грн/л.

На станциях операторов AMIC и Parallel стоимость топлива выросла на 50 коп./л до А-92 – 27,99 грн/л, А-95 – 28,99 грн/л, и ДТ – 26,49 грн/л.

В сетях заправок Glusco, ТНК, Золотой Гепард бензины подорожали на 60 коп./л, а дизельное топливо – на 40 коп./л. Так, стоимость топлива на АЗС, которыми управляет компания Глуско Украина выросла до: А-92 – 26,65 грн/л, А-95 – 27,85 грн/л, А-95 Премиум – 28,85 грн/т, ДТ – 25,75 грн/т, ДТ Премиум – 26,25 грн/т.

Таким образом, в результате очередного повышения средняя стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине выросла до: А-92 —26,57 грн/л, А-95 — 27,33 грн/л, А-95 Премиум — 28,40 грн/л, ДТ — 25,15 грн/л и ДТ Премиум — 26,72 грн/л.