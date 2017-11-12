ТОП самых необычных автономеров в Украине

Цифры на большинстве номеров выглядят достаточно уныло, но знаки на некоторых авто выполнены очень креативно и ярко.

Информатор сделал подборку необычных и интересных номеров из Украины и в этом нам помог автоэксперт, руководитель портала Autogeek.com.ua Евгений Муджири, коллекционирующий подобные надписи. Некоторые из них стоят очень немалых денег.



Фото 1: Главное чтобы за рулем этой машины не оказалась «малышка» килограммов 120. Фото 2: Очень добрый водитель



Фото 3: Не хватает только нимба над машиной. Фото 4: Мисс «грудь» или все таки Missis. Фото 5: Наверное падший ангел, потому что весь в грязи. Фото 6: Масик за рулем кроссовера.



Фото 7: Самые мимимишные номера в Украине. Фото 8: Гламурная машина, для кукольного лица. Фото 9: Интересно, а по Украине ездят еще 11 братьев августа? Фото 10: Когда водитель всегда на позитиве



Фото 11: Просто любит Бобров. Фото 12: Тест на пошлость. Фото 13: Мистер Zero, но зато номер красивый. Фото 14: Когда скучил по зоне. Фото 15: Самый гениальный номер.



Украинские патриоты



Спасибо, Кэп



Самые «скромные» водители на дорогах Украины.

Напомним, что в Литве стартовало расследование относительно законности ввоза и использования в Украине автомобилей, зарегистрированных на территории республики. Оно началось в ответ на запрос украинской стороны, а именно Государственной фискальной службы.