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АвтоМото
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11 ноября 17, 22:57
ТОП самых необычных автономеров в Украине
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Индивидуальным регистрационным номером обладает каждый автомобиль. В нем содержится информация о стране и регионе, где транспортное средство было зарегистрировано.

Цифры на большинстве номеров выглядят достаточно уныло, но знаки на некоторых авто выполнены очень креативно и ярко.

Информатор сделал подборку необычных и интересных номеров из Украины и в этом нам помог автоэксперт, руководитель портала Autogeek.com.ua Евгений Муджири, коллекционирующий подобные надписи. Некоторые из них стоят очень немалых денег.


Фото 1: Главное чтобы за рулем этой машины не оказалась «малышка» килограммов 120. Фото 2: Очень добрый водитель


Фото 3: Не хватает только нимба над машиной. Фото 4: Мисс «грудь» или все таки Missis. Фото 5: Наверное падший ангел, потому что весь в грязи. Фото 6: Масик за рулем кроссовера.


Фото 7: Самые мимимишные номера в Украине. Фото 8: Гламурная машина, для кукольного лица. Фото 9: Интересно, а по Украине ездят еще 11 братьев августа? Фото 10: Когда водитель всегда на позитиве


Фото 11: Просто любит Бобров. Фото 12: Тест на пошлость. Фото 13: Мистер Zero, но зато номер красивый. Фото 14: Когда скучил по зоне. Фото 15: Самый гениальный номер.


Украинские патриоты


Спасибо, Кэп


Самые «скромные» водители на дорогах Украины.


Напомним, что в Литве стартовало расследование относительно законности ввоза и использования в Украине автомобилей, зарегистрированных на территории республики. Оно началось в ответ на запрос украинской стороны, а именно Государственной фискальной службы.

Источник: kiev.informator.ua

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