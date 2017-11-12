Скорость в городах Украины уменьшили. Штрафы повысили

Кроме того, повышены штрафы за отдельные нарушения.





Среди таковых — нарушение правил дорожного движения водителями в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти. За него теперь грозит срок от 7 до 12 лет с лишением прав на управление транспортными средствами от 5 до 10 лет. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на УНН.





Что касается понижения максимальной скорости, то, по мнению главы МВД Арсена Авакова, «она является оптимальной для обеспечения безопасности участников дорожного движения»: «Установлено, что при уменьшении максимально допустимой скорости с 60 до 50 километров в час количество ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями, существенно уменьшается», — сказал министр. Решение Кабмина вступит в силу, когда его опубликуют в «Урядовому кур’єрі» либо же на сайте правительства.





Кроме того, все еще рассматривается вопрос о повышении штрафов за управление транспортным средством лицами, не имеющими на это право и лишены такого права и за превышение скорости более чем на 50 километров в час. За последнее правонарушение предлагается установить штраф в 3400 гривен, а за первые два — более 10 тысяч гривен. Кроме этого, также существенно повысить штраф за оставление места ДТП.









Все изменения штрафов за нарушения ПДД





Стоит отметит, что на решение Кабмина наверняка повлияло смертельное ДТП в Харькове, произошедшее 18 октября. 20-летняя девушка за рулем Lexus на большой скорости врезалась в Volkswagen Touareg. Под колесами авто погибли 5 человек. Водитель оказалась приемной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Позже в сети появилось видео жуткой аварии. Виновницу дорожно-транспортного происшествия арестовали. По результатам экспертизы, в момент ДТП она находилась под действием опиатов. 8 ноября взяли под стражу второго участника ДТП, водителя Touareg, Геннадия Дронова. Перед этим Дронов также озвучил свою версию случившегося. Именно после этой аварии в МВД активизировали разговоры о подобных инициативах.



