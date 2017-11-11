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11 ноября 17, 14:46
В Украине предлагают выдавать права с 25 лет
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Активисты просят президента выдавать водительские удостоверения в Украине с 25 лет. Соответствующая петиция появилась на сайте украинского лидера.

Автор обращения Александр Кушнаренко. 

На этот шаг его подтолкнула трагедия в Харькове, где произошло смертельное ДТП. 

По его мнению, водители, получающие права в 18 лет, не осознают уровень ответственности. Часто превышают скорость или садятся за руль в нетрезвом состоянии. Это причина большинства аварий в Украине.

«Для защиты жизни и здоровья людей, прошу вас, господин президент, инициировать внесение изменений в условия получения права на управление транспортным средством — а именно, изменить возрастной ценз с 18 лет на 25 лет. По мнению большинства людей, после 25 лет человек становится более взвешенным и отвечает за свои решения», — пишет автор петиции.

Сейчас ее поддержали всего 33 человека.
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