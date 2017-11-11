В Украине предлагают выдавать права с 25 лет

«Для защиты жизни и здоровья людей, прошу вас, господин президент, инициировать внесение изменений в условия получения права на управление транспортным средством — а именно, изменить возрастной ценз с 18 лет на 25 лет. По мнению большинства людей, после 25 лет человек становится более взвешенным и отвечает за свои решения», — пишет автор петиции.

Сейчас ее поддержали всего 33 человека.