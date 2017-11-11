В Украине предлагают выдавать права с 25 лет
Автор обращения Александр Кушнаренко.
На этот шаг его подтолкнула трагедия в Харькове, где произошло смертельное ДТП.
По его мнению, водители, получающие права в 18 лет, не осознают уровень ответственности. Часто превышают скорость или садятся за руль в нетрезвом состоянии. Это причина большинства аварий в Украине.
«Для защиты жизни и здоровья людей, прошу вас, господин президент, инициировать внесение изменений в условия получения права на управление транспортным средством — а именно, изменить возрастной ценз с 18 лет на 25 лет. По мнению большинства людей, после 25 лет человек становится более взвешенным и отвечает за свои решения», — пишет автор петиции.
Сейчас ее поддержали всего 33 человека.