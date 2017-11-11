Больше половины авто на "евробляхах" находятся незаконно

Количество ввезенных в Украину в январе-октябре текущего года транспортных средств с иностранной регистрацией составляет 865 тыс. ед., в том числе почти 681,6 тыс. авто ввезено в режиме "транзита" и почти 183,4 тыс. — в режиме "временного ввоза". Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

По данным ведомства, по состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины в целом находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, в том числе с нарушением срока — почти 236,6 тыс. автомобилей.

В частности, из ввезенных в режиме "транзита" 100,8 тыс. автомобилей более 67 тыс. находятся в Украине с нарушением срока, а из более 282,5 тыс. ввезенных в режиме "временного ввоза" с нарушением срока почти 169,5 тыс. авто.

В топ-5 стран-членов ЕС, из которых завезены транспортные средства (по состоянию на 1 октября) входят:

Польша (118 тыс. авто),

Литва (54,7 тыс.),

Германия (19,9 тыс.),

Чехия (14,2 тыс.),

Болгария (12,4 тыс.).

Напомним, режим "транзит" предусматривает ввоз транспортного средства на срок до 5 суток в пределах одной таможни и на 10 суток — в пределах нескольких таможен. Однако, как показывает практика, граждане такие авто используют не для транзита, а для собственного пользования.

Кроме того, нерезидент может передать ввозимый автомобиль с иностранной регистрацией в пользование гражданину-резиденту. Последний фактически не имеет прав на это авто, поскольку у него нет надлежащих документов, подтверждающих его право собственности.

Временно ввозить автомобили в Украину без письменного декларирования и уплаты соответствующих налогов имеют право граждане-нерезиденты на срок до одного года.

Штрафы

По информации ГФС, в целом в январе-октябре таможенниками составлены 17,9 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил при ввозе автомобилей, по результатам которых нарушителям начислено 127,7 млн грн штрафов.

В частности, за нарушение сроков транзита составлены 14,544 тыс. протоколов, по которым применены 84,8 млн грн штрафов, а за нарушение сроков временного ввоза — 3,356 тыс. протоколов с суммой штрафов на 42,9 млн грн.

По информации пресс-секретаря ГФС Наталии Непряхиной, в то же время с начала года в Украину импортировано 123 тыс. авто с уплатой в бюджет 17,4 млрд грн.

"Подержанных авто ввезено 56 тыс., уплачено 4,3 млрд грн. Это результат нормы, действующей с 1 августа 2016 года (снижение ставки акциза в 10-20 раз). Ежемесячно таможни оформляют в среднем по 6 тыс. авто, в октябре — было 7 тыс.", — написала спикер ГФС на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в ГФС констатируют значительное увеличение в текущем году количества нарушений таможенных правил, связанных с незаконным ввозом в Украину и использованием транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах.